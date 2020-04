Jablonec n. N. - Jaká bude budoucnost jabloneckého hokeje? Vedení klubu má jasno, komu a čemu dá zelenou.

Vlci mají šanci | Foto: ilustrační

Nový šéftrenér Jan Šuráň spolu s novým vedením klubu, které začalo pracovat od září minulého roku, si jako hlavní úkol dali rozvoj mládežnického hokeje. „Chceme, aby každý tým mládeže měl svůj jasný cíl, úkol a perspektivu, kam se bude ubírat a čeho může dosáhnout. To v minulé koncepci chybělo. Dalším naším úkolem je vytvořit kategorii juniorů a dát jim možnost plynule přejít do A-týmu. Úkol je to těžký. Víme, že úroveň druhé ligy je vysoká. Ale věříme, že jsme schopni mládeži poskytnout takové zázemí a servis, které je dovede co nejdál, třeba až do druhé ligy. To je náš hlavní a zásadní cíl, který dosud nebyl,“ zdůraznil hlavní prioritu HC Vlci jeho šéftrenér. Dodal, že nové vedení klubu přehodilo výhybku a vsadí plnou měrou na výchovu mladé generace. Jeho představa je taková, že do A-týmu bude klub mít možnost čerpat z vlastních odchovanců. „I pro diváky je určitě zajímavější takový zápas, ve kterém se na ledě objeví místní známé tváře, které příznivci hokeje znají. A určitě to bude mít vliv pak i na návštěvnost.“