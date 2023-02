Celkově za tím vidí zkvalitnění soutěže. "Ve srovnání s loňskou sezonou se úroveň zlepšila. Týmy jsou vyrovnanější a nejsou mezi nimi tak velké rozdíly. V žádném utkání si nejsme jisti, kdo je zrovna v roli favorita. Samozřejmě první dva týmy jsou bodově hodně vzdálené a jejich kvalita odpovídá bodovému zisku," připomíná Berger umístění Jičína s Turnovem.

Spojit obě krajské ligy? To je nereálné, nechci to podpořit, má jasno Damašek

Stále více se v kuloárech mluví o tom, jestli by nemělo přijít na řadu sloučení Liberecké a Ústecké ligy. "Tuto informaci jsem zaznamenal. Například ve zmiňovaných Východních Čechách došlo ke sloučení Pardubické krajské ligy s Královéhradeckou. Negativem jsou obrovské vzdálenosti. Z mého pohledu má tento krok dvě roviny. Na jedné straně potřebujeme zvýšit počet účastníků v soutěži. Současných šest je hraniční záležitost. Více týmů znamená zajímavější souboje pro hráče i trenéry. Na druhou stranu se neskutečně zvýší ekonomická náročnost na dopravu a časová náročnost, která je v dnešní době problémem sama o sobě. Já to mám tedy tak 50 na 50. Ze sportovního hlediska jsem určitě pro, ale z ekonomického a časového zase proti," neví si šéf střídačky rady, pro kterou variantu se přiklonit.

A jak je to se stávajícími rostoucími cenami energií? "K této problematice má určitě blíže předseda klubu pan Dlouhý. Z pozice trenéra mohu říct jen to, co jsem zaslechl. Samozřejmě to přineslo velké potíže. Město Lomnice nad Popelkou pomohlo situaci finančně zvládnout," vyzdvihl trenér. "Také státní zastropování energií bylo důležité. Do budoucna to ale bude opakovaný problém pro všechny zimní stadiony a sportoviště, která mají energetickou náročnost. Sport na této úrovní na to může tvrdě doplatit. Některé kluby nebudou moci z ekonomických důvodů pokračovat a skončí," řekl na závěr ne zrovna optimisticky Ludvík Berger.