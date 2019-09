V utkání II. hokejové ligy s Děčínem byli favoritem spíše hosté, ale domácí Vlci nastoupili do utkání odhodlaně a hned v úvodu se několikrát dostali do slibných pozic před hostujícího Lavingera. Jenže proměňování šancí nepatří mezi silné stránky jabloneckých střelců. A tak nástupní tlak vyšel naprázdno z produktivity vyučovali hosté. Hned svoji první vážnější šanci využili a šli do vedení. Když potom ve 13. minutě přidali Děčínští druhý gól, vypadalo to s domácími zle. Do konce první části zápasu pak již žádný gól nepadl.

HC Vlci Jablonec – HC Děčín 2 : 3, po prodloužení

Hned v úvodu druhé třetiny pak dostali šanci na zvýšení náskoku hosté, když domácí Homolka dostal trest pět minut a osobní do konce za úder do oblasti hlavy a krku. Vlci však bojovností a nasazením toto oslabení ubránili a když vzápětí „ustáli“ i oslabení 3 proti 5 trvající minutu a půl, začal se obraz hry měnit výrazně ve prospěch domácích. Nutno podotknout, že vyloučení Jabloneckých vypadala hodně přísně.

Trenér domácího celku Karel Hornický to okomentoval: „Už mne unavuje sledovat, jak téměř stokilový chlap, který má metr devadesát padá při každém doteku. Hraje s hlavou dolů a když pak narazí do beka, tak padá a žaluje rozhodčím. A rozhodčí jim to baští.“

Odměnou Vlkům za zvýšenou aktivitu byla branka Maďara ve 31. minutě a následná trefa Jursy ve 36. minutě. Vyrovnaný stav pak vydržel po celé poslední dějství, kdy chvílemi byl k vidění spíše boj než pěkný hokej. Utkání tak vygradovalo až do prodloužení. A to, ke smůle domácích, mělo pouze 6 ti vteřinové trvání. Hned z vhazování totiž ujel hostující Petráš z pravého kruhu, propálil domácího Jelínka a zajistil tak Děčínu zisk dvou bodů, zatímco na Vlky zbyl pouze jeden.

Průběh utkání po závěrečném hvizdu rozhodčího ještě komentoval trenér Vlků: „První třetina byla z naší strany rozháraná. Byli jsme sice lepší, chvilku jsme tlačili, pak jsme soupeři povolili dostat se k nám před branku a vytvořit si šance. Někteří hráči před brankou neplnili svoje úkoly. A tak jsme si o přestávce v šatně něco k této situaci řekli. Udělali jsme změny v sestavě a ty se osvědčily. Ve druhé třetině jsme přestáli i dlouhé oslabení. A to nás nakoplo, dostali jsme se znovu do hry, vytvářeli jsme si šance. Dvě jsme proměnili a dalších pět jsme mohli zužitkovat a otočit výsledek už ve druhé třetině. V poslední části hry jsme byli lepším týmem. Dovolili jsme soupeři po našich chybách vytvořit si šance. Chtěli jsme vstřelit rozhodující branku, ale ta nepadla. Naopak nás podržel brankář Jelínek. Došlo tedy až na prodloužení. A v něm jsme nepochopitelně a trestuhodně nechali hráče Děčína vystřelit, aniž bychom ho hned atakovali a vytlačili ho ze střeleckého prostoru. To byla naše velká chyba, na kterou jsme doplatili.“

„Smekám před bojovností týmu. Věřím, že nám budoucnost přinese stále lepší výsledky. Kluci chtějí a to je důležité. Mužstvo se zvedlo, udělalo téměř nemožné, sahalo po vítězství. Občas to samozřejmě nejde bez důrazné domluvy. Pro diváka musel být zápas s Děčínem krásná podívaná. Viděli, jak se mužstvo zvedlo a předvedlo téměř nemožné. I ten bod je pro nás zadostiučiněním za bojovnost, kterou kluci předvedli. Ale chtěli jsme víc, bohužel se nám to nepovedlo," konstatoval jablonecký trenér.

Kouč Vlků už ale přemýšlel o dalším utkání, ve kterým Jablonec zajíždí do Vrchlabí. „Jedeme tam s tím, že nemáme co ztratit. Bude to o tvrdé práci. Ale, pokud všichni podají bojovný výkon a nechají na ledě všechno, můžeme uspět. Bude to ale obrovská dřina Kluci ale budou chtít odčinit, co se jim nepovedlo v zápase s Děčínem. Nesmějí se ale zaleknout atmosféry a divácké podpory domácího týmu, která je vždycky ve Vrchlabí velmi silná, vynikající. Fanoušci svůj tým ženou za vítězstvím. Tak toho se nesmějí naši hráči zaleknout.“

V pátek se ještě Vlci sejdou na tréninku a řeknou si důležité pokyny před dalším duelem, který je čeká na Svatého Václava, v sobotu 28. září na vrchlabském ledě.

Třetiny: 0 : 2, 2 : 0, 0 : 0, 0 : 1

Branky a nahrávky: 31. Maďar (Bouřil), 36. Jursa (Petr) – 6. Sýkora (Petráš), 13. Volráb (Chovanec, Zicho), 61. Petráš

Vyloučení: 5 : 1 , bez využití , Homolka ( Jbc ) 5 min + OK

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Král) – Tržický, Pokorný, Čechura, Krejsa, Pavlů (C), Pilař, Pulec, Jandejsek, Pilek – Gecko, Kačírek, Nezbeda, Maďar (A), Frk, Král, Homolka (A), Kotyza, Jursa, Bouřil