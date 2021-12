Byl to tak lehký zápas, jak to z výsledku vypadá?

Bylo to docela lehký, až mi bylo Bíliny líto. Hráli jsme dobře a prostě nám to tam tentokrát napadalo.Bílina přijela s menším počtem hráčů, měla nemocné a i dost mladých.

Bylo to na jejím výkonu znát?

Před tímto zápasem jsme s Bílinou hráli třikrát a třikrát jsme remizovali. Vyhráli jsme vždycky v prodloužení. Proto jsme tentokrát chtěli mít lepší začátek. A i proto, že jsme vždycky s Bílinou spíš od začátku prohrávali. Tentokrát se nám to vydařilo. A nepozoroval jsem, že by měli nějaké nezkušené, mladé hráče. V této době každý tým řeší zraněné nebo nemocné hráče. To se nedá nic dělat. Bílina snad přijela v menším počtu hráčů. Ale to se v dnešní době může stát každému mančaftu.

Takže váš celkový dojem?

Bylo moc fajn, že nám to do branky Bíliny napadalo už na začátku. A taky bylo dobré, že jsme těch deset gólů nasázeli doma, že mohli fanoušci vidět, když zase dáme deset branek. A myslím, že jsme jich mohli dát ještě víc. Měli jsme hodně šancí. A snad pětkrát ještě jsme jeli sami na branku a nedali jsme. Takže branek mohlo být určitě víc než deset. Dát hattrick se každý den nepodaří …Jsem rád, že mi to tam spadlo. Byl jsem teď tři týdny nemocný se zánětem dutin. Ani jsem nečekal, že mi to tam hned v prvním utkání po nemoci napadá. Ale už jsem byl pořádně natěšený.

Kdy jste dal poslední, pamatujete si to?

Myslím, že to bylo asi dva roky zpátky, když jsem hrál ve Francii. Proto to byl dnes hezký pocit. Diváci hodili i čepice na led.A taky jste předvedl váš tradiční, oslavný taneček?Občas udělám něco takového. Tentokrát jsem ale „jacksona“ neudělal, abych Bílinu moc neprovokoval. Ale brácha, který tam byl, mi to pak vyčítal. Příště se polepším a určitě ho dám. Dal jste nejen desátý gól, ale i stý Vlků v této sezóně…Když jsem přišel ze sprchy, tak mi to kluci hned hlásili.