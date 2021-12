ROZJEZD MĚLI DOBRÝ

Domácí, oslabení o zraněné či nemocné Kapičku, Plíhala a Mrkvičku, nezačali utkání vůbec špatně. Ve vyrovnané první třetině se v 17. minutě ujali v přesilovce vedení. Hosté dokázali ale rychle odpovědět, a tak do kabin odešly týmy za vyrovnaného stavu 1 : 1. Hned v úvodu druhé části se hosté díky Dvořákovi ujali vedení. Bojující Vlci ale dokázali ve 29. minutě Kačírkem srovnat. Pak ale přišlo pět minut, ve kterém se osud zápasu zlomil ve prospěch hostí. Nejprve Valášek ve 32. minutě zvýšil na 3 : 2 pro Rodos. Definitivní zlom ale přišel o tři minuty později. Brankář Jelínek nešťastně vyjel daleko do pole, nerozuměl si s obránci a dotírající Valášek neměl problém poslat kotouč do puštěné branky. A hned na to přišla střela z pravého kruhu, která se Jelínkovi odrazila za záda. A pak už Jelínek přenechal místo v brance Vlků spoluhráči Kroftovi. Tyto dvě branky zlomily odpor Vlků. Hosté je přehrávali ve všech činnostech a skóre po druhé třetině bylo hrozivé – 2 : 5.

ZBÝVALO PĚT VTEŘIN DO KONCE

V poslední části hry se sice domácí borci snažili s výsledkem něco udělat, lepší celek hostí jim toho ale příliš nedovolil. Naopak, přidal ještě dvě branky, tu poslední pět vteřin před konečným hvizdem. Tři body tak putují do Dvora Králové. Domácí pokračují v nabitém programu. Na Vlky čeká již ve středu 8. 12. v 18 h další zápas, tentokrát proti Děčínu.

HC Vlci Jablonec : HC Rodos Dvůr Králové 2 : 7 ( 1 : 1, 1 : 4, 0 : 2 )

Branky a nahrávky: 17. Křepelka (Brokeš), 29. Kačírek (Brokeš, Křepelka) – 18. Procházka (Matějíček, Moučka), 21. Dvořák (Moučka, Procházka), 32. Valášek (Havlas, Matějíček), 35. Valášek (Havlas), 37. Moučka (Muška, Procházka), 46. Procházka (Matějíček, Dvořák), 60. Petira (Valášek, Brázdil)HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Patzelt, Charvát, Pavlů (A), Abraham, Had, Tržický – Hric, Kačírek, Král, Brokeš (C), Homolka (A), Jursa, Hájek, Křepelka, Kulda, Bouřil.Trenér: Tomáš PlíhalRozhodčí: Domský – Kurtin, Beneš