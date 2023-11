Dres nového týmu jabloneckých Gepardů obléká také Daniel Špaček. Hokeji se v Jablonci začal věnovat už od sedmi let. Jako mládežník hrál přitom ještě fotbal na Rádle. Říká o sobě: Rád si zahraju cokoli a kdekoli, hlavně, když se budu hejbat.

HC Jablonec - HC Gepardi Jablonec | Foto: Josef Březina

Jste spokojený s výsledkem jabloneckého derby?

Radši bych bral dva body, protože se nám podařilo dotáhnout utkání až do prodloužení. Ale nájezdy jsou vždycky sázka do loterie. Je to o tom, komu se to zrovna povede líp. Bohužel nám to nevyšlo.

Jak se hrálo vám osobně?

Pro mě to byl fyzicky náročný zápas. Vlci jsou mladý tým, hrál se fyzicky náročný hokej. Klobouk dolů, proti nám, starším pardálům hráli výborně. Nemají sice tolik zkušeností. Ale ze své zkušenosti vím, že bojovností a nasazením se dá vyhrát spousta zápasů.

Vnímal jste fanoušky?

Určitě ano. Po dlouhé době jsem vnímal na jabloneckém zimáku výbornou diváckou kulisu. Je smutné jen to, že se objevila až když vznikly dva jablonecké kluby.

Co zaznělo v kabině po skončení zápasu? Byli jste spokojení nebo naštvaní?

Kdo prohraje, je vždycky zklamaný. Pro nás bylo pozitivní to, že jsme se dovedli vrátit do zápasu, semknout se a dovézt to až k prodloužení, i když jsme na konci druhé třetiny prohrávali 6:3. Byla to ale dřina. Remíza tomu zápasu slušela. Přirovnal bych to k utkání play off. Nestranný divák, který se přišel podívat na hokej, musel smeknout před oběma týmy. Zápas měl docela vysoké parametry. Nasazením bych ho přirovnal k zápasům i víc jak druhé ligy.

S kým se potkáte v dalším kole?

V neděli hrajeme doma proti Turnovu. A to bude další náročný soupeř. Mnoho odpočinku si neužijeme, dvakrát v týdnu trénujeme a pak jdeme do zápasů. Už jsme začali bodovat, tak to chceme v dalším utkání potvrdit. Tým máme složený z různých hráčů, vytvořili jsme vlastně úplně nový mančaft. Všichni k tomu máme ještě svoji práci. Po práci se sejdeme a trénujeme. Je to hodně časově a fyzicky náročné. A náročné to je i pro naše rodiny. Jsem rád, že mi to manželka toleruje. Většina z nás ale hokej hraje od první třídy a je to naše láska. Takže do toho zase a zase jdeme.

Jak se budete chystat na druhé jablonecké derby, které je vás čeká 17. prosince?

Doufám, že to bude hokejově vyrovnané utkání, včetně nasazení obou týmů. Doufám, že budeme lepší. Já mám takovou náturu, že si nejdu jen zahrát hokej, ale hlavně nejdu prohrát.

Hrál jste v Jablonci druhou ligu. Jaký je to rozdíl v porovnání s krajským přeborem?

To ani není dané soutěží. Je to mančaft od mančaftu. Jsou zápasy, ve kterých nevíte, kam se otočit a kam dřív skočit, kde kdo se vyřítí, ať je to kraj nebo druhá liga, první liga nebo extraliga. A pak jsou zase utkání, ve kterých se hraje v pohodě a máte na všechno čas.

Který soupeř v krajském přeboru pro vás byl zatím nejnáročnější?

Za mne to byl po fyzické stránce Turnov a pak toto jablonecké derby.