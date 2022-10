Jestliže první část patřila Vlkům, pak ve druhé třetině se začali více prosazovat hosté. Velmi dobrý domácí gólman Horák držel vedení až do 34. minuty, kdy kapituloval po střele Veselého. Branka hosty povzbudila a o tři minuty později bylo ještě hůř z pohledu Vlků. Hronov šel do vedení. Horáka překonal Achmeťjanov. Do kabin se odcházelo za vedení hostů a do třetí třetiny předváděná hra domácích moc nadějí neslibovala.

Jenže zkušenost, zvýšené nasazení a důraz přinesl zvrat. Najednou se hrálo před brankou hostujícího Tichého, obrana hostí nevěděla, kam dřív a Špaček srovnal stav zápasu. Byl to jeho prémiový gól při prvním startu v dresu Vlků v této sezóně. Obrana domácí borce povzbudila a po dvou minutách šli do vedení, když Tichého překonal Jursa. Když pak v 51. minutě zvyšoval na 4 : 2 Dušek, zdálo se být jasno.

Cheb Vlky stíhal. V nájezdech byl lepší a body Jabloneckým sebral!

Soupeř v těch chvílích hrozil rychlými kontry, ale Horák byl pozorný. Dvě minuty před koncem se Hronov odhodlal ke hře bez brankáře, jenže jeho hráči ztratili v útočném pásmu kotouč a Dušek do prázdné branky přidal pátý gól. V posledních vteřinách zápasu pak ještě dokázali hosté vstřelit branku, šlo však již jen o kosmetickou úpravu výsledku.

Vlci po velmi dobré hře v poslední části zaslouženě zvítězili. A Daniel Špaček vstřelenou brankou a dvěma asistencemi ukázal, že bude platnou posilou Vlků.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Konečně dneska můžeme v klidu spát. Do zápasu jsme ale vstoupili velice svázaní. Věděli jsme, že je to bude těžké, náročné a hlavně důležité utkání. Několik utkání v řadě jsme prohráli, nikdo proto nechtěl udělat chybu. A když nechcete udělat chybu, tak nehrajete naplno.Naštěstí jsme ale dali první branku. Ale náš přístup nebyl úplně ideální. Soupeř srovnal a dokonce se ve druhé třetině dostal vedení. Po ní jsme si vyříkali, co a jak je potřeba udělat. Přistoupili jsme ke hře trochu jinak a spadlo to z nás. Hronov jsme k ničemu nepustili a zápas jsme obrátili a uhráli strašně důležité vítězství. A pomohly nám i naše nové dvě posily. V dresu Vlků nastoupil Dan Špaček, prvoligový hráč, který hrál v Benátkách nad Jizerou a další hráč se zkušenostmi z první ligy, Ondrej Rynikár. Oba se velmi aktivně zapojili a přispěli k výhře. Díky oběma hráčům budeme zase o něco silnější. Teď nás čekají v sobotu Klatovy. Jedeme na led soupeř. A chceme uspět."

HC Vlci Jablonec : HC WIKOV Hronov 5 : 3 (1 : 0, 0 : 2, 4 : 1)

Branky a nahrávky: 16. Kapička (Brokeš, Abraham), 44. Špaček (Pavlů, Dušek), 46. Jursa (Bouřil), 51. Dušek (Špaček), 59. Dušek (Špaček, Pavlů) – 34. Veselý (Bořuta, Hovsepjan), 37. Achmeťjanov (Veselý), 60. Achmeťjanov (Salnikov )

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Beran) – Abraham, Pavlů (A), Filip, Had, Koutecký – Brokeš, Plíhal (C), Dušek (A) – Kačírek, Špaček, Kapička – Jursa, Rybnikár, Bitman – Strnad, Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

HC WIKOV Hronov: Tichý (Ševců) – Pavelka, Kozlov, Mikulec, Salnikov, Exner (C), Amirov – Polej, Bořuta, Achmeťjanov – Bondar, Hašlar (A), Veselý – Jailov, Hovsepjan (A), Štrombach

Trenér: Leoš Kamaryt

Rozhodčí: Valda – Goltsch, Janíček