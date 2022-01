FAVORITÉ SE POTVRDILI

Hosté byli důraznější v napadání, měli jednodušší a rychlejší rozehrávku a svoje útoky většinou zakončili střelbou. To byla věc, která Vlkům scházela. V útočném pásmu složitě kombinovali a do koncovky se pak nedostávali. Svoji sílu ukázaly Letňany hned při první přesilové hře, když na trestné lavici seděl Brokeš. Přesným střelcem, který svůj tým poslal do vedení, byl nestárnoucí Jan Hlaváč a už ve čtvrté minutě to bylo 0 : 1. O čtyři minuty později pak na ukazateli skóre přibyla další inkasovaná branka na straně Vlků, když gólmanem Kroftou vyražený kotouč vracel do odkryté branky Hozák, který nebyl k zastavení. A útok se mu povedl.

ŽALOSTNÁ KONCOVKA

V tu chvíli to vypadalo s domácími všelijak. Hru ale trochu vyrovnali, přišly i slibné situace, koncovka Vlků ale byla žalostná a střely končily většinou na hrudi brankáře hostí. Po první třetině tak vedli Letci 2 : 0 a vypadalo to, že budou mít snadnou úlohu. Jenže ve druhé třetině se situace změnila. Hosté zvolnili a domácí přidali. Hned v první minutě přišla šance, když pálil Homolka a jeho střelu zastavila tyč branky hostí. O chvíli později přišla šance Letců, v nájezdu se řítil na jabloneckého brankáře Kroftu Hlaváč. Krofta ho ale vychytal! A pak se dočkali domácí fanoušci. Ve dvacáté sedmé minutě se přesnou, rychlou střelou z prostoru mezi kruhy prosadil Hájek a snížil na 1 : 2. A o čtyři minuty později bylo srovnáno! Hájek našel přesnou náhrou Patzelta a ten dobrou ranou vyrovnal. Šance měli ale i Letci, ovšem Krofta několikrát svůj tým podržel.

ZRODILA SE ŠANCE VLKŮ

Po druhé třetině tak byl vyrovnaný stav 2 : 2 a zdálo se, že šance domácích na zisk bodů s favoritem je reálná. Jenže ta umřela ve čtyřicáté druhé minutě, když hosté využili přesilovou hru a Řepík je poslal do vedení po závaru před Kroftou.O chvíli později mohlo být vyrovnáno. To se do úniku dostal Kačírek, na brankáře hostí Zeithamla ale kličkou nevyzrál. Hostující Kropáček byl ve čtyřicáté deváté minutě úspěšnější a zvýšil na 4 : 2 pro Letňany.

DOMÁCÍ BEZ GÓLMANA

Zápas pak přinesl i několik šarvátek, šance na obou stranách však již nevyužil žádný z týmů.A skóre se již nezměnilo, i když Vlci se snažili o zvrat dokonce hrou bez brankáře v závěrečné dvouminutovce. Nutno říci, že Letci z Letňan vyhráli zaslouženě, i když domácím borcům nelze upřít snahu a bojovnost, podepřenou výborným výkonem brankáře Krofty, který by si ale mohl dát větší pozor na některé rozehrávky, při kterých se o přítomné fandy pokoušel několikrát pořádný infarkt.

Vlci Jablonec : Letci Letňany 2 : 4 (0 : 2, 2 : 0, 0 : 2)

Branky a nahrávky: 27. Hájek, 31. Patzelt (Jursa, Hájek) – 4. Hlaváč (Řepík, Arnošt), 9. Hozák (Arnošt, Turek), 42. Řepík (Arnošt), 49. Kropáček (Hlaváč)HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Bitman, Patzelt, Mrkvička (C), Pavlů (A), Tržický, Abraham, Had, Pilek – Hric, Král, Kapička – Kačírek, Homolka (A), Jursa – Brokeš, Plíhal, Hájek – Bouřil.Trenér: Tomáš Plíhal