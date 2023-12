Jablonecký běžec na lyžích Stanislav Řezáč, specialista na běhy na dlouhé vzdálenosti, jeden z nejlepších dálkařů, který má na kontě nespočet medailí, prvenství, sportovních i osobních úspěchů. Absolvoval poctivou přípravu. A začíná svoji další sezónu.

Stanislav Řezáč | Foto: ilustrační foto

Standa Řezáč se stal Králem bílé stopy 2011/12 - vítězem ankety odborníků o nejlepšího českého lyžaře. Je to jeden z jeho největších úspěchů kariéry. V sezoně 11/12 vyhrál podruhé světový pohár FIS Marathon Cup a v sérii Ski Classics byl druhý. Zvítězil také ve dvou závodech Jizerské 50 a König Ludwig Laufu, dlouhého 50 km. A to zdaleka nejsou jeho všechna vítězství a úspěchy.

Jeho specialitou jsou právě běhy takového typu jako je 90 kilometrů dlouhý a náročný Vasaloppet ve Švédsku, kde stál i na bedně. Vyhrál norský Birkebeinerrennet, nechyběl na 70 km dlouhé Marcialonge di Fiemme e Fassa a na dalších náročných závodech. Také pro letošní sezónu má svoje plány a cíle.

„Připravuji se na první závod ve ski classic v Rakousku. Pojedeme tam prolog, to znamená, že jedeme ve čtyřech a čekají nás třikrát čtyři kilometry. V týmu pojede také můj syn Aleš. Teď už to bude jeden závod za druhým. Hned po Rakousku přejíždím do Itálie na závody La Venosta Criterium. Jedou se ve vesničce Melago v nadmořské výšce kolem dvou tisíc metrů. V údolí je zatopený kostel. Tam nás čeká deset kilometrů časovka po půl minutě, do mírného kopce. A týden před Vánoci jedu dalších pětatřicet kilometrů. Mezi svátky mám pauzu a kolem desátého ledna další sérii závodů. Syn Aleš s se mnou absolvuje asi čtyři. Po Vánocích se už bude věnovat svým závodům na kratších tratích. Bude bojovat o nominaci na dorosteneckou olympiádu, která se bude konat v Koreji. Je členem jabloneckého SKI klubu. Vánoce strávím na Bedřichově, kde mám penzion a přijedou nějací hosté. V novém roce se chci zúčastnit celého seriálu SKI classic. Hned v lednu je to švýcarský Engadin La Diagonela, to bývá tak kolem dvaceti stupňů pod nulou. Jizerská padesátka, která se jede 11. února, snad letos taky vyjde. Tam se sjíždí velké množství lidí, je to pěkný závod a doufejme, že vydrží počasí. Příprava byla kvalitní, od září jsem se jí hodně věnoval a potvrdil jsem to třetím místem na padesátikilometrovém Lipnolopettu na kolečkových lyžích, kde jsem dojel jako třetí," zhodnotil dálkař Standa Řezáč svoji přípravu a odhalil plány na celou zimu až do jarních měsíců.