Pojedou například do Klatov, Chebu , Příbrami Chomutova a dalších míst. Bude to náročná II. Liga i z tohoto pohledu, ale Vlci v ní hodlají obstát se ctí. Jak se jim to povede, jaký je nový kádr týmu ukáže již úvodní zápas.

Kdo se představí v dresu Vlků? Velkými posilami jsou Antonín Dušek s Tomášem Plíhalem. První jmenovaný v minulé sezoně působil v Chance lize, Plíhal se zase k Vlkům vrací po postupu do německé DEL 2 s týmem Regensburku.

V brankovišti za Vlky nastoupí Tomáš Horák. Ten dříve působil v mládeži Zlína či Americké South Florida Hockey Academy. Záda mu bude krýt jablonecký odchovanec Jan Král. Trio brankářů poté do sezony doplní zkušený Jakub Jelínek.

V dresu Vlků se dále poprvé doma představí Tomáš Kollert a Vojtěch Strnad. Oba také se zkušenostmi z Chance ligy v týmu Benátek nad Jizerou.

Další posilou do obrany je Maxmilian Filip, který minulou sezonu působil v druholigové Nové Pace. K Vlkům se také připojil vysoký Václav Moc, který minulou sezonu hrál za mládež Slovanu Bratislava.

V obraně Vlků dále pokračují také zkušený Pavlů, Abraham, Had či Pilek.

U Vlků také zůstala fungující trojice Kapička-Kačírek-Brokeš, druhou ligou již ostřílení Jursa či Bitman.

Do A týmu se z mládežnického programu Vlků prokousali fanouškům již známí Tomáš Jakubec a Lukáš Folda.

Na ledě fanoušci uvidí také jablonecké odchovance Patrika Maďara či Romana Švíka.

První utkání čeká na tým mladého, ale zkušeného trenéra Jana Šuráně čeká už ve středu 21. září od 18 hodin na domácím hřišti.