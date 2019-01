Jablonec n. N. - Vlci chtějí vyhrát a před úvodním kolem play off druhé hokejové ligy si zajistit lepší výchozí pozici.

HC Vlci Jablonec. Ilustrační snímek. | Foto: Petra Slámová

Vyrovnanost zdobí střed tabulky skupiny západ 2. hokejové ligy, a tak ještě ve středečním osmatřicátém kole se bude rozhodovat o osmém místě, které bude zlomem pro lepší postavení první osmičky v play off šestnácti celků.



Los tomu chtěl, že právě v derby s Predators Česká Lípa mají jablonečtí Vlci osud na svých hokejkách. Případná výhra zajistí místo před soupeřem, a tím i výhodu domácího prostředí v úvodním kole vyřazovacích bojů, které se hraje na dva vítězné mače.



Při vyrovnanosti středu není vůbec jasné, kdo je možným soupeřem HC Vlci v prvním kole, které začíná již v úterý 17. března a pokračuje ve čtvrtek, případně ještě v sobotu. Poslední výsledky obou týmů byly rozdílné, Predátoři doma porazili Sokolov 5:3 a Vlci prohráli těsně v Nymburce 4:5, který v předminulém kole vyhrál v Lípě vysoko 7:2.



Poslední prosincové vzájemné utkání vyhráli v České Lípě jablonečtí hokejisté těsně 3:2 brankami Kapičky, Bříšky a Prachaře.

„Chceme samozřejmě vyhrát, při vyrovnanosti by byla lepší pozice výhodou, tým je téměř kompletní, postrádat budeme stále Nevyhoštěného. Zveme do hlediště diváky v co největším počtu, a jako bonus budeme nabízet pivo za desetikorunu,“ na utkání lákal jablonecké fandy ředitel HC Petr Cinibulk.



Podle zpráv z tábora hostí jedou Predátoři do Jablonce bodovat. „Chceme v Jablonci získat body, protože bychom hrozně rádi zahájili play off doma. Myslím si a pevně věřím, že v silách mužstva to je,“ říká asistent trenéra František Richter. Podle jeho slov Predátoři nastoupí ve stejném složení jako proti Sokolovu. „Chybět bude pouze Růžek, který má problémy s třísly,“ doplnil Richter.



Českolipští věří, že v Jablonci je budou podporovat i jejich věrní fanoušci, kteří za nimi jezdí na soupeřův led. „Doufám, že nás přijede povzbudit i početná skupinka našich fanoušků, stejně jako do Mělníka, kde jich byla minimálně stovka, přeje si Richter.



Zápas na městském zimním stadionu v Jablonci začíná ve středu v 18 hodin.