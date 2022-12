Vlkům chyběl útočník Dušek i opora týmu Plíhal. I tak se ale od začátku zdálo, že zisk bodů by nemusel být jenom snem. Do vedení šli sice ve třinácté minutě domácí krátce poté, co přežili oslabení. A o chvíli později už dokonce vedli o dvě branky, když Putz po úniku překonal blafákem gólmana Vlků. Vlci ale dokázali odpovědět. Nejprve snížili Foersterem poté, co tečoval střílenou nahrávku před branku. A ještě, než se šlo do kabin, bylo srovnáno. Střelcem byl Brokeš, který zblízka propasíroval kotouč za záda domácího brankáře.

V úvodu druhé části šel Wikov opět do vedení, když využil Subbotinem přesilovou hru. Vlci dokázali i na tuto branku odpovědět, a to dokonce při vlastním oslabení, když skóroval Špaček. Wikov ale začínal být aktivnější a do konce druhé části se mu podařilo ještě dvakrát překonat gólmana Vlků.

Do třetí části hry se tak nastupovalo za dvoubrankového vedení domácích. A bylo ještě hůř, když po minutě a půl domácí znovu skórovali, střelcem byl Horký. Ten unikl bekům a forhendovou kličkou překonal brankáře hostí. O necelou minutu později se měnilo skóre opět, když otřeseným Vlkům zasadil další úder Hovsepjan. Nicméně jablonečtí borci přeci jen ještě zvedli hlavy, když ve 44. minutě napřáhl od modré Abrahám, ránu lehce tečoval Kapička a bylo to 4 : 7. A střelecké dostihy pokračovaly. Byl u toho opět Abrahám, který tentokrát propálil vše před sebou bez teče a snížil stav na 7 : 5.

Ze třetí třetiny uplynulo pouze šest minut a fandové hokeje viděli po dvou brankách na každé straně. Vzrušení pak přinesla deset minut před koncem utkání boxerská vložka, když se domácímu Exnerovi nelíbil kontakt Kačírka s domácím brankářem. Padlo pár ran a oba putovali na trestnou lavici. Tresty? Domácí Exner pět minut a osobní do konce. Kačírek 2 plus 5 minut a osobní do konce. Možná mu hrozí i stop pro další zápas. Poté přišla klidnější pasáž a tři minuty před koncem to Vlci zkusili bez brankáře. Po faulu domácích pak hráli v šesti proti čtyřem a dokonce dali i branku. Jenže sudí rozpažil dřív. Konec zápasu. A tak se nakonec radovali domácí, když Putz trefil prázdnou branku a upravil skóre utkání 8 : 5! Body tak Vlci nevezou ani z Hronova. Naopak, soupeř se jim bodově přiblížil na rozdíl tří bodů.

Vlci mají šanci na vylepšení bodové bilance v sobotu 10. prosince. V 18 hodin na jabloneckém zimním stadionu hostí Klatovy. Potřebují podporu fanoušků a trochu štěstí, aby už zlomili nepřízeň hokejového osudu a začali si body připisovat na svoje konto.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Dneska už mi ujely nervy a stejně to nepomohlo. Do zápasu jsme vstoupili nezodpovědně. Neustále volní hráči u nás v pásmu, nepokryli jsme soupeřovy protiútoky, hráli jsme špatně zezadu. Takhle hrát nemůžeme. Hráli jsme jen dopředu a vzadu jsme byli katastrofický. Není možné s takovým soupeřem dostat osm gólů, to je katastrofa naší obrany. Po té strkanici na ledě si troufám říct, že snad o Kačírka do dalšího zápasu nepřijdeme. Věřím to, že v sobotu nastoupí. Nemám k tomu víc co říct. V sobotu musíme doma vyhrát. Navíc to, že už nehraje Plíhal a Dušek, jsou pro nás obrovské ztráty. Předpokládali jsme, že to nastane, ale až tak v únoru. Takhle brzo, to je pro nás špatné. Musíme přehodnotit některé naše věci. Během vánočních svátků bude jen krátká pauza, jinak hrajeme pořád. Jezdíme daleko, kluci musí odcházet třeba dřív za zaměstnání, navíc se hraje středa, sobota, k tomu tréninky. Čeká nás ještě hodně zápasů. Do patnáctého ledna se bude hrát takhle pravidelně a potom se to rozdělí na dvě skupiny a bude nás čekat dalších čtrnáct zápasů. Formát soutěže je hodně náročný. Kluci to zatím nějakým způsobem zvládají a doufejme, že vydrží."

HC Wikov Hronov - HC Vlci Jablonec 8 : 5 (2 : 2, 3 : 1 , 3 : 2)

Branky a nahrávky: 13. Horký (Putz), 14. Putz (Horký), 25. Subbotin (Amirov, Putz), 32. Putz (Pavelka, Veselý), 40. Eremiáš (Horký, Štrombach), 42. Horký (Pavelka), 43. Hovsepjan (Amirov) , 59. Putz – 14. Foerster (Jursa, Maďar), 19. Brokeš (Pilek, Foerster), 30. Špaček (Kačírek), 44. Kapička (Abraham, Brokeš), 46. Abraham (Brokeš, Kapička)

HC WIKOV Hronov: Ryšavý (Ševců) – Veselý, Amirov, Hovsepjan, Pavelka, Křivohlávek, Exner – Eremiáš, Subbotin, Horký, Lejdar, Salnikov, Putz, Poppel, Akhmetianov, Štrombach

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Horák) – Pilek, Koutecký, Pavlů, Starý, Abraham, Kollert, Had – Foerster, Kapička, Brokeš, Špaček, Jursa, Kačírek, Maďar, Bouřil

Rozhodčí: Bernat – Řezníček, Hofman