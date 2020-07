Jablonecký zimní stadion v polovině srpna zaplní hokejisté. Vlci zahájí přípravu na novou sezónu. S novým hrajícím trenér Tomášem Plíhalem chtějí zase bojovat na špici II. ligy. Na soupisce přibydou jména nových posil.

Vlci mají dalšího gólmana | Foto: Dagmar Březinová

Jablonečtí hokejisté naskočí na led 13. srpna. Mužstvo doplní několik nových posil.

Do Vlčí smečky přichází brankář Michal Krofta. Spolu sk Jakubem Jelínkem utvoří brankářskou dvojku na příští sezónu. „Hledali jsme spolehlivého brankáře, který by doplnil náš tým a vytvořil dobrou dvojici s naším stávajícím brankářem Jelínkem,“ popisuje příchod Krofty prezident HC Vlci Jablonec Pavel Klámrt a dodává:

„Michal to splňuje na sto procent. Brankářské pokrytí A týmu máme vyřešené.