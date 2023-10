Hokejisté HC Jablonec přivítali na domácím ledě celek Jičína. Pro fanoušky se hrálo v čase, kdy probíhalo v televizi fotbalové utkání reprezentace, a tak neměli jednoduchou volbu. Ti, kteří dali přednost hokeji, nelitovali.

Fanoušci jabloneckého hokeje | Foto: Josef Březina

Soupeř se sice zpočátku jevil jako houževnatý tým, s přibývajícím časem ale měli jablonečtí borci stále více navrch. V první části hry se to ještě na skóre neprojevilo, druhá třetina ale už branky přinesla a po trefách Pilka a Šímy svítil v polovině utkání na ukazateli stav 2 : 0.

Další branky v síti hostí se domácí dočkali až v poslední části hry, kdy na 3 : 0 zvyšoval Kubíny. Jičín ve 49. minutě snížil Vajsejtlem a zdálo se, že by se utkání mohlo zdramatizovat. Domácí hokejisté to však nedovolili a Mendlem v 56. minutě přidali čtvrtý gól. Zaslouženě tak utkání dotáhli k jasnému vítězství.

Tříbodový zisk znamená, že hokejistům HC Jablonec patří po pátém kole třetí místo v tabulce za Turnovem a Českou Lípou. K dalšímu utkání cestují jablonečtí hokejisté v sobotu 21.10. na led HC Frýdlantu.

A v neděli 29. října v 18 hodin se diváci obou hokejových smeček dočkají derby jak má být. Na ledě si změří síly HC Jablonec a HC Gepardi Jablonec. Čeká se bojovná atmosféra a bouřlivá podpora fanoušků obou šelem.

"V první třetině byl Jičín lepší než my. Hodně nás podržel náš gólman Robert Leško. Nebýt jeho, tak jsme mohli v první třetině prohrávat. V kabině jsme si řekl, že to takhle dál nepůjde, že musíme být obětavější a víc se o ty kluky opírat. To nás nakoplo, začali jsme se na střídačce víc podporovat a začali jsme víc střílet. Další víkend hrajeme ve Frýdlantu. A pak nás čeká derby jabloneckých šelem. To může být pro diváky zajímavé. Dnes byl nejlepším hráčem zápasu brankář Robert Leško. Ten také chytá za juniorku. Doufejme, že se mu nebudou termíny zápasů křížit a že nám třeba zase v jabloneckém derby pomůže k vítězství. Aktuálně jsme třetí v tabulce, bod za Turnovem a za Českou Lípou, dva body za Lomnicí a Frýdlantem," zhodnotil utkání Roman Švík.

TJ HC Jablonec - HC Auto centrum Jičín 4 : 1 (0 : 0, 2 : 0, 2 : 1)

Branky: 28. Pilek (Kubíny), 32. Šíma (Kulda, Dědek), 46. Kubíny (Daněk), 55. Mendl (Švík , Kuld ) – 49. Vajsejtl (Marček)