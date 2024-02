Úvod českolipského zápasu vyšel lépe Gepardům, kteří šli do vedení po střele Peřiny. Domácí pak po úniku Grešla vyrovnali a hrál se oboustranně útočný hokej. Zlom ve vývoji přinesla chyba jabloneckého gólmana při rozehrávce před koncem první třetiny. A do vedení šli domácí. Ti pak byli v dalším průběhu zápasu o trochu lepším týmem a nedostatky v obraně Jablonce trestali. Začalo to vypadat na debakl Gepardů.

Za stavu 6 : 2 v poslední třetině se ale Jablonečtí „zvedli“, snížili na 6 : 4. A další branka visela ve vzduchu. Zdálo se, že přichází obrat a závěrečné drama. Jenže přišlo opět využití chyby v obraně a Česká Lípa zvýšila. Pátá branka Jabloneckých pak již znamenala pouze „kosmetickou“ úpravu skóre.

Měrtl: Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna. Derby mělo jasného vítěze

„K zápasu jsme přistoupili naprosto laxně. Ne všichni pochopili, že soutěž pokračuje play off, která je náročnější a těžší. Brzy jsme prohrávali o dva góly a pořád jsme dotahovali. Podle toho taky náš výkon vypadal. Česká Lípa posílila o svoje juniory, kteří výborně bruslí. My jsme sice starší, ale zase zkušenější tým. Ale lehce jsme to podcenili, přestali jsme s nimi bruslit a výsledek byl takový, jaký byl. Svoji roli sehrála velká hrací plocha, kterou v Lípě mají. Tu domácí hráči dobře znají a měli, díky ní, i víc prostoru na bruslení. A v tom my jsme ztráceli. Doufám, že v neděli (26.2.) na našem ledu to bude pro nás lepší. Pokud bychom s Lípou doma remizovali, tak ve středu pojedeme zase na její led. To by pak pro soupeře mohla být právě ta výhoda domácího prostředí a umístění v tabulce základní části," hodnotil duel trenér Gepardů David Svoboda.

„Vítězství samozřejmě bereme a jsme za něj rádi. Za hosty chytal hodně mladý brankář, který nemá zkušenosti s těžkými zápasy. Na to jsem sázel a trochu to vyšlo. Po páté brance jsme ho vyhnali na střídačku,“ usmál se Karel Horák, trenér HC Česká Lípa.

Bufet na jabloneckém stadionu chceme zprovoznit. Bude to nákladné, říká Matek

Už v neděli 25. února v 18 hodin mohou fanoušci jabloneckého týmu dorazit na zimní stadion a Gepardy podpořit. Ti, pokud chtějí pokračovat v play off, tak mají jedinou a jasnou povinnost. Vyhrát! Pokud se Gepardům podaří svého soupeře porazit, nastoupí pak k rozhodujícímu utkání o postup do semifinále ve středu v České Lípě. Pokud nezvítězí, sezona pro ně končí. To si ovšem nepřipouští ani hráči, ani fanoušci Gepardů. Určitě jim budou silnou oporou a poženou je k velmi důležitému vítězství.

HC Česká Lípa – HC Gepardi Jablonec 7:5 (2:1, 3:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 4. Grešl (Veber), 19. Veber, 24. Vomáčka, 27. Žák (Holčák), 35. Horák (Jandejsek, Havel), 45. Horák (Grešl, Jandejsek), 56. Preussler (Holčák, Vondra) – 4. Peřina, 29. Maďar (Peřina, Šesták), 45. Maďar (Pavlů, Peřina), 49. Tomíček, 55. Kapička (Várady)

HC Česká Lípa: J. Král (M. Dobrovolný) — L. Rašín, J. Havel, A. Černý, J. Žák, M. Beránek, A. Jandejsek — M. Preussler, L. Krupička, R. Holčák, O. Veber, B. Vomáčka, V. Havel, K. Horák, J. Grešl, P. Vondra

HC Gepardi Jablonec: F. Macourek (J. Tomíček) — D. Várady, M. Urban, A. Charvát, J. Bureš, A. Starý, M. Pavlů, A. Nebuželský — J. Herda, J. Šesták, P. Maďar, M. Kačírek, P. Bitman, M. Šorejs, J. Peřina, D. Špaček, V. Tomíček, M. Kapička

Rozhodčí: Michal Kaňkovský, Jan Bernat — Jakub Grundler, Jiří Novák

Diváci: 308