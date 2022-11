„Na strejdovi se mi nejvíc líbí, že dává góly Spartě. I já už v hokeji hrál proti Spartě, to bylo zatím nejvíc. Jo, a ještě se mi na něm líbí, že proti Spartě jde do toho po hlavě. Někdy dostane i žlutou,” sype ze sebe ústřední postava tohoto příběhu. „Ještě když hrál brácha v Liberci, tak ho vzal do kabiny. Dan viděl Baroše, měl velký zážitek. Pořád bráchu sleduje, jeho zápasy,” přidává táta.

VIDEOROZHOVOR: Kučeravý hokejista Teplic David Saba obdivuje Zdena Cháru

Už když neposednému synovi byly čtyři roky, hledal, kde by mohl začít kopat do míče. „Hrál v Srbicích, ale pak ho to přestalo bavit. Říkám, že OK, ale doma sedět nebudeme. Shodou okolností byl zrovna nábor nového klubu Huskies v Teplicích, tak to od nuly zkusil. A chytlo ho to, v hokeji se našel. A asi před rokem se vrátil i k fotbalu, protože viděl, že na něj chodí pár kluků z hokeje. Takže teď dělá oba sporty, ale za rok se bude muset rozhodnout pro jeden z nich.”

Dan neví, jaký sport bude jeho jednička. Už před touto sezonou si musel vybrat, jestli bude v hokeji hráč, nebo brankář. Na hladkém ledě totiž už tři roky proniká do tajemství gólmanského řemesla. „Chtěl si to vyzkoušet, v chytání se našel. Když ho trenéři viděli poprvé chytat, tak usoudili, že má brankářské vlohy. V brance zůstal, ale posty střídal, protože chtěl i bruslit a dávat góly.”

Hynek ven! Litvínovští fanoušci chtějí schůzku s akcionáři a vlastníky Vervy

Být jako Jágr, nebo jako Hašek? Výběr těchto person je na místě, protože Daneček po vstřelení gólu salutoval jako slavná „68”, Dominátor je zase jeho brankářský idol, koneckonců ho má i na masce. „Rozhodování to bylo těžké, byly tam i nějaké slzy. Nakonec se ale rozhodl pro gólmana, protože cítí, že mu kluci věří, když je v brance. A asi se sám cítí jako brankář líp,” říká táta. „Bylo to těžký. Ale až se budu rozhodovat mezi hokejem a fotbalem, tak to bude ještě těžší,” ví klučina, který prý do sebe dokáže naládovat i šest knedlíků, když mu oblíbená svíčková sedne.

Že je jedlík, byste do něho rozhodně neřekli, protože je nejmenší z kabiny. Právě výška Dana limituje, hlavně v chytání může být později překážkou. „V rodině není nikdo velký, tak ani Dan nebude habán. Zatím to neřešíme. Ale vím, že pokud by byl hokejový gólman, tak chybějící centimetry budou handicapem. Ve fotbale to překážkou není, menší hráč má větší šanci se uplatnit,” uvědomuje si táta Luboš. „Ale nechci rozhodovat za Dana, bude to jen a jen na něm.”

„Kluci už mi to střílí nahoru, ale pro mě je to výzva. Čím těžší, tím lepší. Ve fotbale jsem nedávno zabránil gólu tak, že jsem míč vyhlavičkoval z branky. Takže menší výška nevadí,” usmívá se sportovně nadaný šikula z Krupky.

Kvíz: Kolik poznáte slavných hráčů hokejového Litvínova?

Přiznává, že doma je vojna, táta totiž vyžaduje disciplínu. „Když dětem něco dávám, tak chci, aby něco odvedli. Nechci, aby se válely doma na telefonu, počítači. Na prvním místě je ale škola, i když sportu klademe s manželkou také velký důraz. Máme ještě dceru Valentýnku, ta jezdí na koních, hraje florbal. Vyzvedneme děti ze školy v půl druhé, domů se vracíme v půl osmé. Nemají tak čas na blbosti.”

Danovi se takto nastavený režim líbí. „Já stejně nedokážu jen tak nic nedělat. Rád pořád někde lítám. Disciplína musí být. Ale máme domluvu, že když mám vše splněno, tak si na hodinku smím na telefonu zahrát.”