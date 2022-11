To vše ale trvalo pouze dvě minuty do první branky zápasu. Vstřelil ji táborský Hajič a odstartoval tak střelecké představení svého týmu. Tábor se ukázal jako tým po všech stránkách. Vlci s Jelínkem v brance se sice snažili bojovat, soupeř ale byl nad jejich síly. Před početnou diváckou kulisou, v níž nechyběli ani fandové z Tábora, hosté lépe bruslili, byli silní na kotouči a dobře kombinovali. A nechyběla jim přesná koncovka. Stav po první třetině byl 0 : 3!

Druhé dějství se odehrávalo v podobném rytmu a na ukazateli po 40 minutách 1 : 6. Po sedmé brance v úvodu třetí části přepustil domácí brankář Jelínek své místo Leškovi. Přání fanoušků, aby v poslední třetině hosté zůstali také jen u tří branek, ale vyslyšeno nebylo. Ve 49. minutě padla „desítka“ a po čtrnáctém gólu se do branky Vlků vrátil Jelínek. Táborští svého soupeře přehrávali, branky z hole jabloneckých hráčů znamenaly jen optickou úpravu skóre.

I přes inkasované branky ale neslábla podpora z kotle jabloneckých věrných fanoušků, což bylo obdivuhodné. Dvě minuty před koncem pak hostující Severa uzavřel svoji trefou skóre, které bylo v Jablonci dosud nevídané, 3 : 15! Skóre, na které budou všichni Vlci chtít hodně rychle zapomenut.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Do utkání jsme tentokrát vstoupili laxně a nepřipraveně. A hráli jsme tak až do konce. Co se stalo, na to nedokážu odpovědět. A soupeř toho využil."

HC Vlci Jablonec: HC tábor 3 : 15 (0 : 3, 1 : 3, 2 : 9)

Branky a nahrávky: 39. Kačírek (Kapička, Brokeš), 46. Špaček (Rybnikár, Koutecký), 57. Kapička (Kačírek, Abraham) – 2. Hajič (Dančišin), 4. Vlček (Šulek, Matušík), 9. Matušík (Hubata), 25. Kříž (Šulek, Zíb), 26. Kříž (Vala, Severa), 34. Šulek (Plášil, Matušík), 42. Plášil (Šulek), 47. Dančišin (Kříž, Bárta), 48. Šulek (Seidl), 49. Plášil (Šulek, Matušík), 50. Severa (Kříž, Vala), 54. Seidl (Matušík, Šulek), 56. Dančišin (Hajič), 58. Kříž (Šulek, Seidl), 58. Severa (Milfait)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Leško) – Abraham, Bitman, Pavlů (A), Kollert, Had, Koutecký – Maďar, Brokeš, Grešl – Strnad, Dušek (A), Plíhal (C) – Foerster, Kačírek, Kapička – Bouřil, Rybnikár, D. Špaček. Trenér: Jan Šuráň

Hockey Club Tábor: Gába (T. Dvořák) – Suchánek (A), Vala, Černý (A), Hubata, Kříž, A. Dvořák, Plášil – Dančišin, Severa, Seidl (C) – Zayml, Matušík, Vlček – Milfait, Chocholoušek, Bárta – Šulek, Hajič, Zíb. Trenér: Radek Bělohlav

Rozhodčí: Battěk – Žídek, Goran

Diváci: 320