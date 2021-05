Jak hodnotíte naše úvodní zápasy?

Zatím je ten start bída, nebudeme říkat, že ne. Je to bez pohybu, všichni nás zatím přehrávají. V dnešní době je to hlavně a jenom o pohybu, o bruslení. V utkání proti Švýcarsku to bylo vidět. Oni bruslili a z toho pohybu si vytvářeli šance. A ty proměňovali. My jsme se snažili, bruslili, ale šance jsme si z toho nevytvořili.

Co se s tím dá po takových dvou nepovedených zápasech dělat, jak byste to řešil?

Moc bych to neřešil, hodil bych to za hlavu. Mistrovství světa je krátké, není to dlouhodobá soutěž, aby se na něčem moc dalo pracovalo. Prostě to teď musí naši hráči hodit za hlavu a do dalšího zápasu nastoupit a vyhrát. Nám už teď nezbývá nice jiného, než jen vyhrávat.

Myslíte, že máme hratelné soupeře ve skupině, ty, kteří nám ještě zbývají ?

Určitě ano. Švédové také prohráli, takže na tom nejsou tak, že by někoho přehrávali. A Bělorusko musíme porazit, stejně jako Slovensko a Velkou Británii. To jsou hratelní soupeři a prostě musíme všechno vyhrát.

Kdo se vám v našem týmu líbí, je tam někdo takový?

Nemám vysloveně nějakého oblíbeného hráče, který by převyšoval ty ostatní. Dali jsme zatím jen dva góly a říkat, že by se mi někdo líbil více než druzí, to ne.

Jak to všechno ovlivňuje to, že se hraje bez fanoušků? Jak to hodnotíte? Jako hráč jste zažil plné stadiony.

Je to mistrovství světa, tam by byl určitě každý zápas vyprodaný. Ta správná, vyhecovaná atmosféra tam prostě chybí! Diváci by hráče hnali kupředu, když by dali gól, hnali by je za dalším. Ta atmosféra prostě hraje velkou roli a hráči to cítí.

A myslíte, že nějaká medaile našemu týmu cinkne?

Jako všichni bych si to přál, ale těžko říci, to uvidíme na konci. Bude rozhodovat to, jak postoupíme ze skupiny. Může rozhodovat poslední zápas skupiny, jestli vůbec a případně proti komu nastoupíme ve čtvrtfinále.