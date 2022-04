Musím říci, že nic takového jsem nepocítil. Určitě je možné, že někteří trenéři říkali svým hráčům, ať si na mě dají pozor, ale vyloženě jsem nezpozoroval nic jako osobní hru.

Co za těmi statistikami – počtem gólů, asistencí stojí? Píle, chuť hrát v zahraničí…..?

Já jsem nikdy nebyl koncový hráč. Je pravda, že tento rok byl velmi úspěšný jak po gólové stránce tak po stránce asistencí. Možná to bylo způsobeno kapitánskou funkcí, kterou jsem na začátku sezóny obdržel od trenérů a chtěl jsem tak podpořit celý tým, abychom vyhráli co nejvíce zápasů a byli na čele tabulky.

Dáváte si nějaké speciální tréninky?

Dříve, když jsem byl v mladších kategoriích, tak jsem chodil na 2 až 3 tréninky denně. Dnes se spíše soustředím na kvalitu svého tréninku a pilovat například střelbu a moje rychlé bruslení.

Jak vám v tom pomáhají spoluhráči – s kým si na ledě rozumíte nejvíce?

S kým si nejvíce na ledě rozumím je určitě Lukáš Folda. Hrajeme spolu už od 4. třídy a to už je celkem řádka let. Než jsme spolu přišli do Jablonce, hráli jsem ve Frýdlantě, kde nám to spolu také šlo, takže určitě s ním nejvíce. Vesměs já a on jsem měli nejvíce kanadských bodů v tomto ročníku.

Naskočil jste i do zápasů A mužstva. Jaký je rozdíl mezi zápasy juniorů (dorostu) a „dospělým“ hokejem II. ligy?

Pro hráče mého vzrůstu je to někdy náročnější, ale zase mám výhodu v rychlosti a obratnosti. Určitě je to výborná zkušenost a jsem za ni velice vděčný. Stoprocentně je to lepší hokej a ten rozdíl je tam znatelný. Hra je rychlejší a více technická. V prvním zápase jsem tím byl zaskočen a možná to bylo způsobeno nervozitou, ale po pár minutách jsem se s touto hrou sžil a nervozita opadla.

Kdo z „áčka“ vám, jako spoluhráč, nejvíce sedl a kdo je vaším hokejovým vzorem?

No, ono je to těžké konkretizovat, já jako "mladej", tak spíše sbírám zkušenosti. A každý v áčku se mi snaží pomoci a poradit. Navíc jsem skoro každý zápas hrál s někým jiným, tedy bylo složité se s někým sehrát. Bude to možná znít pro někoho divně, ale nemám vyloženě hokejový vzor. Spíše koukám na sestřihy například z NHL.

Proč myslíte, že se Vlkům nepodařilo probojovat se do play off?

Řekl bych, že kvalita týmů, které mají Vlci ve skupině, je velká. Některé kluby mají možnost využívat hráče z první ligy a u některých je zkušenostní rozdíl znát. Také nás ke konci sezony provázela nějaká zranění.

Jaký máte hokejový plán do příští sezony?

Určitě bych chtěl zůstat v Jablonci v A – týmu. Jak jsem uvedl, dostal jsem příležitost a té bych se nechtěl vzdát.

Hokej, vzhledem k tréninkům a zápasům, zabírá mnoho času. Jaké jiné koníčky ještě máte– pokud na ně máte čas?

Jako každý poctivý hokejista nemám moc času na další koníčky. Když se nějaký volný čas najde, tak ho povětšinou věnuji rodině, studiu anebo popřípadě zajdu do posilovny.

Chystáte se maturovat. Kde? Co bude po maturitě?

Momentálně se připravuji k maturitě na střední škole v Kateřinkách kde studuji obor záchranář. Po maturitě bude nejspíš velká úleva. A pak další studium buďto v Praze nebo na Technické univerzitě v Liberci. Ale uvidím, jak a pro co se rozhodnu.

Jak budete s hokejem pokračovat?

Byl bych rád, kdyby se mi dařilo jako tento rok v juniorce.



Po náročné sezoně přichází odpočinek – jaká bude vaše dovolená, léto atd.?

Plánuji, jako minulý rok, brigádu v zahraničí. Následně zbytek prázdnin bych chtěl strávit aktivně s přáteli, cestováním po České republice.

A kdy začne příprava na novou sezonu - trénujete nějak i v současné době? Jak a co?

V současné době se připravuji na maturitu. Poté mám domluvenou přípravu s Juniory a doplním si letní přípravu svými aktivitami.

Kdy a jak začala vaše hokejová kariéra?

Ve 4 letech mě můj táta vzal na veřejné bruslení, kde si mě všiml jeden z trenérů libereckých Tygrů. Slovo dalo slovo a za měsíc jsem chodil na tréninky. V Liberci jsem působil do roku 2018. Pak jsem nastoupil do frýdlantské juniorky, kde jsem byl dva roky a hrál jsem tam i za A tým. Potom mě oslovil Jablonec a nabídka zahrát si druhou ligu byla pro mě velká výzva. Zatím jsem u Vlků velmi spokojený doufám, že i oni s se mnou.

A proč hokej a ne třeba lyže, basket…. Zkusil jste i jiný sport?

V naší rodině je trochu hokejová tradice. Jak můj děda, tak trochu i táta, hráli hokej. Takže to byla více méně jasná volba. Na basketbal nejsou dispozice a na lyže už není vůbec čas, i když lyžovat umím.