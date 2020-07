Jabloneckému zimnímu stadionu, fanouškům bruslení a hokeje se začalo blýskat na lepší časy. V minulých týdnech se nájemci stadionu dozvěděli, že led budou mít k dispozici až 23. srpna, což oproti letům minulým znamenalo několikatýdenní zpoždění. A to by ohrozilo mnoho závazků a plánů jak ve vztahu k mládežnickým týmům a dospělému hokeji, tak k veřejnosti. Potvrdil to generální manažer HC Vlci Jablonec David Bartel.

Led budete mít připravený 13. srpna. Co by pro HC znamenalo předchozí datum 23. srpna?

Byla by to katastrofa, protože bychom museli zrušit všechny tréninkové jednotky mládeží počínaje a dospělými konče. Navíc A mužstvo má přípravu spojenou ještě s několika přípravnými zápasy, které už jsou domluvené. A to by bylo nefér vůči předjednaným soupeřům. Děti v mládežnických týmech až po juniorku, kterou jsme letos nově otevřeli, absolvují na ledu třicet procent tréninkových jednotek během srpna. To je velké číslo, protože mládež o prázdninách může trénovat dvoufázově, což v září, když už chodí do školy, není možné. Jsme proto rádi, že bylo stanoveno datum 13. srpna, i když v Jablonci býval v minulých letech led už od začátku srpna. Ale je to kompromis, za který jsme rádi.

S kým jste vedli jednání o tom, zda vůbec a od kdy bude zimní stadion v provozu, nejen pro hokejisty, ale i pro veřejnost?

Snažili jsme se vyvolat jednání se Sportem s.r.o., což je náš partner, který nám stadion pronajímá. Ale nenašli jsme kvalifikovanou odezvu. Pokračovali jsme proto v jednáních jak s primátorem města Jiřím Čeřovským, tak s náměstkem primátora pro oblast humanitní Davidem Mánkem a náměstkem pro ekonomiku a majetek Milanem Kouřilem.

Proběhlo několik schůzek, na kterých byla většina členů rady města. A minulý týden jsme byli na radu města přizváni a bylo nám oznámeno, že rada města akceptuje rozhodnutí dozorčí rady Sportu s.r.o., že ledovat se začne přibližně od 7. srpna, aby třináctého byl led připravený. Takže rada města do tohoto rozhodnutí nijak nezasahovala, jen ho potvrdila.

Takže hokejisté a bruslaři si oddychli a můžou se těšit na novou sezónu…

Děkujeme vedení města a radě města za podporu zimního stadionu a hokeje v Jablonci. A vedení Sportu s.r.o. vzkazuji, že jsme připravení být aktivně nápomocni chodu stadionu. Víc jak rok se snažíme o iniciativu v tomto směru, ale, bohužel, ze strany pronajímatele je to bez odezvy. Věřím ale, že se domluvíme. Jako každodenní majoritní uživatel vidíme, kde jsou problémy a máme zájem se podílet na jejich odstranění. Je potřeba si uvědomit, že nejde jen o hokej jako takový, ale i o další aktivity ve směru k mládeži a k veřejnosti. V HC Vlci trénuje tři sta mládežníků, nově jsme od letošní sezóny do soutěže přihlásili také juniory. Během školního roku chodí bruslit školy a školky, veřejnost, taky hobbíci si chodí zahrát hokej.

Co všechno odstartuje od 13. 8., když budete mít led k dispozici?

Začne kompletní tréninková příprava od mládeže až po A mužstvo. A od poloviny září pak odstartují soutěže na všech úrovních.

A tým hraje první mistrák 19. září doma s Děčínem. Jak bude probíhat jeho příprava?

První trénink mají hráči 14. srpna, na ledě budou čtyřikrát v týdnu a k tomu je čekají přátelská utkání např. s Děčínem, Dvorem Králové a dalšími.

Jak bude vypadat sestava A mužstva pro novou sezónu?

Věřím, že fanoušky potěšíme. A mužstvo je téměř postavené, dolaďujeme ještě dva hráče. Hrajícím trenérem bude na celou sezónu Tomáš Plíhal. Základní osa kádru bude posílená o hráče, které fanoušci určitě v dresu Vlků pamatují a se kterými jednáme. Až budeme na všem domluvení, zveřejníme jména.

Je podle vás něco, co by mohlo termín 13. srpna ohrozit?

Jsou to podle mne problémy technického charakteru. Jednak jsem slyšel, že dal výpověď servisní personál, tedy ledáci. A ti jsou nesporně rodinným stříbrem každého zimního stadionu. Jsou to zaměstnanci Sportu s.r.o., s hokejem nemají žádné smluvní vztahy. Tak doufám, že se tento problém vyřeší, aniž by ovlivnil stanovené datum. Dalším problémem může být technický stav zimního stadionu. K dispozici jsou dvě rolby a ty by si určitě před sezónou zasloužily revizi. To všechno je ale v kompetenci Sportu s.r.o. Jak už jsem uvedl, jsme připravení v této oblasti o spolupráci jednat. Při řešení obou problémů jsme schopni být nápomocni našimi zkušenostmi, znalostmi a možnostmi. Snad se brzy sejdeme u kulatého stolu a budeme společně hledat řešení, aby chod stadionu od 13. srpna nebyl ničím narušený, aby mohla veřejnost začít chodit bruslit a hokejisti hrát hokej.

A vaše přání do nového sezóny?

Aby na zápasy chodilo co nejvíce fanoušků. Už jsme zkusili pivo za deset, patnáct korun, vstupné zdarma… Byl jsem zklamaný, že přišlo málo lidí. Určitě své v návštěvnosti sehrály výsledky A týmu. Ale věřím, že nastávající sezóna bude úspěšnější, mužstvo stabilnější a výkony lepší. Přeju si, abychom hráli o čelní pozice v naší skupině II. ligy, kde s námi hrají Trutnov, Nová Paka, Dvůr Králové, Děčín, Most, Řisuty a Bílina

Slíbil jste perličku na závěr…

Byli jsme kontaktováni zástupci chomutovského hokeje, jestli bychom si nechtěli vyměnit s nimi první ligu za druhou, protože tam současné době řeší také mnoho problémů. Je to lákavé, ale pro nás teď nereálné. I když hokej o soutěž výš bychom asi všichni chtěli v Jablonci vidět. V neposlední řadě by to byla reprezentace města.