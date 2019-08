Tým jabloneckých Vlků je v plné přípravě na sezónu, která pro ně začne...... … Mužstvo zatím tvoří dvaadvacet hráčů a tři brankáři. Za sebou mají Jablonečtí několik přípravných utkání. A právě to sobotní bude, jak potvrdil trenér Karel Hornický, hodně důležité. „Po tomto zápase kádr zúžíme. Právě v něm bych chtěl vidět v akci všechny hráče. Čínský soupeř je v naší republice známý a už nějakou dobu se v rámci přípravy pohybuje po Evropě. Sehrál několik dalších přípravných zápasů a jsme rádi, že i my si s ním poměříme síly,“ řekl k utkání jablonecký kouč.

MÍŘÍ NA OLYMPIÁDU

China Golden Dragon je tým, který se v dlouhodobém horizontu připravuje na zimní olympiádu. „Mají v sobě obrovskou chuť, dravost a zapálení, jsou plní elánu a troufám si říct, že budou po ledě jezdit jako motorové myši,“ charakterizoval soupeře s úsměvem trenér Vlků. Od svého týmu očekává, že se ukáží v nejlepším světle. Musí počítat s tím, jak připomenul Karel Hornický, že se jedná o bruslivého soupeře, který bude hodně napadat, že bude rychlí a domácím příliš času na nic nedá.

CHTĚJÍ HRÁT ZA VLKY

Z bývalého, úspěšného týmu Vlků, který už po několikáté bojoval v horních patrech druholigové tabulky o postup, se rozhodla víc jak polovina hráčů. „Zůstali dva obránci, sedm útočníků a jeden gólman. Jsem rád, že jich je tolik a že do nové sezóny přijali moji filozofii. Ta je jednoduchá. Pokud mám k dispozici dvacet hráčů, tak budu dbát na to, aby se do hry zapojili všichni. Každý podle zkušeností a hokejového umění bude mít na ledě dostatek času. Samozřejmě ale, že ti, kteří v určitých momentech utkání rozhodují, dostanou na ledě času víc,“ objasnil svůj plán trenér Jablonce.

Zdůraznil také, že chce hodně zapojit mladé hráče a dát jim možnost, aby si ligový hokej ochutnali, aby hráli alespoň jednu třetinu, ale pravidelně. Hrajeme poloprofesionální soutěž, i když jsme vlastně amatéři. Hráči trénují a hrají po práci. Většinu volného času v týdnu tráví na ledě,“ řekl Hornický.

Po personálních a organizačních změnách, kterým HC Vlci během letních měsíců prošel, je jeho chod finančně zabezpečený. Nejen dospělí, ale také mládež naskočí do soutěží. „Máme podmínky k tomu, abychom soutěž zdárně odehráli a bude záležet jen na nás, s jakými výsledky. Chceme navázat na předchozí úspěchy Vlků ve druhé lize a nechceme zklamat fanoušky,“ uvedl úkoly trenér.

PŘEMLOUVAT NEBUDU

Na doplnění týmu ještě mají Vlci čas. Změny může trenér a vedení klubu provést až do 31. ledna, kdy končí přestupní termín. „Skladba mužstva mi teď připadá velmi dobrá. Máme hráče, kteří za Vlky už několik sezón ve druhé lize hráli. A také ty, kteří ji hráli jinde. A nechybí nám ani mladí z juniorky, kteří se s námi zapojili do tréninku a bude záležet jen na nich, jak se do mužstva začlení. Některé si necháme, protože výkonnostně vypadají velmi dobře. A navíc mají obrovskou chuť hrát. Ale jsou mezi nimi i takoví, kteří si myslí, že umí hrát hokej a jsou stále v opozici. A já nevidím důvod, proč bych se měl s nimi rozčilovat. Pokud mají svoji hlavu, mohou to zkusit jinde, kde to nebude nikomu vadit. Nehodlám nikoho přesvědčovat jestli chce nebo nechce. To už mám za sebou,“ jasně vyjádřil svoji představu Karel Hornický.

NA LED VYJEDE EXOTIKA

Věří, že se na utkání přijde podívat hodně fanoušků jablonecké vlčí smečky. „Přece jen to trochu zavání exotikou. Není to zase až tak běžné, abychom hráli proti soupeři z Asie. A když nás příznivci Vlků podpoří, budeme rádi,“ vzkázal fanouškům trenér.

K přátelskému utkání se vyjádřil také vedoucí týmu Vlků Josef Březina: „Čínský tým je velkou neznámou. Čekat se ale dá to, že budou fyzicky velmi dobře připravení, a tak naši kluci budou mít asi velkou honičku. Navíc je známo, že do Číny „exportovali“ hokej hlavně Rusové, takže tam asi tahle škola někde bude znát. Jak na tom ale jsou hokejově doopravdy, uvidíme v sobotu.“

PŘIJEDOU JE OMRKNOUT

Číňané mají hrát druhou ligu, a tak se dá i očekávat, že zápas budou sledovat i ostatní týmy, které se s nimi budou v rámci soutěže potkávat. Jablonečtí jdou do zápasu s plné přípravy. Rozhodně chtějí vyhrát a ukázat, že se v Jablonci bude i letos zase hrát dobrý a kvalitní hokej.