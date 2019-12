K mužstvu nastoupil zkušený trenér Karel Hornický a po několika měsících o týmu řekl: „Začátek byl pro nás krkolomný. Chvíli trvalo, než jsme se všichni zvládli domluvit na tom, jak by to mělo v sezóně fungovat. Časem se ale situace usadila a vytvořil se kádr mladých hráčů. Z původního kádru jich zbylo deset. Podařilo se namíchat směs hráčů tak ideálně, že se nám herně daří. Máme největší problém dávat víc branek. Směrem do obrany jsou to klasické chyby, že hráči nedobruslí, propadnou, nejsou u hráče natěsno,“ řekl k výkonu trenér.

Vrchlabí je jinde

A také zdůraznil, že takové chyby nemají jen Vlci, ale i další mančafty. Vlci se mohou na ledě ale poměřit se kterýmkoli dalším soupeřem z druhé ligy. Jen s jedním je to náročné a to je Vrchlabí. „Do kvality kádru a herního projevu se jim nevyrovnáme. Díky tomu, že v týmu Vrchlabí je několik zkušených hráčů, kteří hráli extraligu nebo reprezentovali. A klub a tým dělá všechno proto, aby postoupil do I. ligy. A samozřejmě má také jiné a lepší finanční podmínky. Kromě Vrchlabí jsou ovšem všichni ostatní přibližně stejní a výkon záleží na tom, s jakou náladou přišli z práce, jaká je domácí atmosféra, jak jsou na tom hráči zdravotně a na řadě dalších momentů,“ připomenul kouč.

Chtěli mít víc bodů

Spokojený je lodivod vlčí smečky zatím tak napůl. Něco z toho, co si předsevzali, v půlce soutěže, splnili, něco ne. Nějaké body tým vybojoval, ale trenér počítal s tím, že by jich mohlo být tak o osm víc. „To byla právě ta čtyři utkání, která jsme prohráli po nájezdech a ještě dvě, která se nám nepovedla.“ Jinak ale trenér chválil stále se zlepšující výkon, a to i mladých hráčů, kteří ho příjemně překvapili. A ti služebně starší ho zase potěšili, že se nezřekli jabloneckého dresu jen proto, že v něm minulé dvě sezóny patřili k nejlepším v tabulce a tentokrát tomu tak není.

„Tomáš je velkým přínosem pro tým. Když ho kluci sledují ve hře, už z toho se učí. Je to skromný kluk, znám ho odmalička, kdy začal hokejově růst v Liberci. Je to obrovský profík a je na něm vidět škola hokeje i života, kterou si prošel. V kabině působí jako obrovský stmelovací článek. Když je na ledě, nevynechá jeden souboj, jednu přihrávku a do všeho jde naplno,“ charakterizoval největší posilu Hornický.

Emoce zvládá dobře

A jaké má při zápasech nervy on? „Já jsem už odmalička cholerik a ve znamení berana. Takže vzteklej a ještě tvrdohlavej. Ale nemám s tím problém. Dříve jsem byl vzteklý, ale teď se snažím být na střídačce klidný, i když se mnou cloumají emoce. Hlas zvýším o přestávce, na tréninku. Hlavně, když kluci nedělají to, co mají. Mám výhodu, že většinu jich znám z minulých let,“ dodal trenér.