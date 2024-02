Bohatý hokejový životopis má trenér jabloneckých juniorů Vítězslav Jankových. Na svoje třicátiny vybojoval s Libercem postup do extraligy. To zdaleka nebyla všechno. A teď jsou jeho svěřenci v soutěži nejlepší.

Robert Leško (vlevo) a trenér Vítězslav Jankových | Foto: Dagmar Březinová

Kam hokejista a trenér Víťa Jankových přišel, tam pomohl. Zkušeností má na rozdávání. Svůj jablonecký juniorský tým kočíruje tak, že mu patří špice tabulky. A jeho hráči dobře vědí, že je vede opravdová hokejová osobnost.

I díky němu mají výborně našlápnuto. V regionální soutěži, kde se potkává šest týmů, jsou na prvním místě. Další posun do nadstavby si nechtějí nechat vzít. O dobré výsledky v sezóně se postaral celý tým, ve kterém vládne výborná atmosféra pod vedením výborného kouče.

Vítězslav Jankových, jak o sobě říká, cestoval po Moravě, kde vyrůstal. Mezi dospělými začal hrát hokej ještě v československé lize v roce 1989-90 za tehdejší Gottwaldov, dnes Zlín. Později oblékal dres Hodonína, Kroměříže i Znojma.

Až potom ho hokejový osud zavál na sever Čech.

„Od roku 1997 jsem hrál za Liberec. Byl jsem u toho, když jsme vybojovali postup do extraligy. Den postupu na Kladně byl zrovna na moje třicátiny. To si dobře pamatuji, v tom se nikdy nemůžu splést. Byla to velká oslava. Vyřadili jsme Kladno. A já jsem za rok na to přestoupil na hostování do Kladna. A zase jsme s Mojmírem Musilem pomohli Kladnu vybojovat postup zpátky. Dvakrát jsem si tak užil postup do extraligy,“ vylíčil zajímavé okamžiky svého hokejového životopisu trenér Jankových.

A pomoct chtěl i v Ústí nad Labem. Tam se ale postup nepovedl. „Hráli jsme baráž se Vsetínem, ale nevyšlo to. Pak jsem si na rok odskočil zahrát nejvyšší soutěž do Itálie. A samozřejmě jsem nastupoval ve druhé národní lize i za jablonecké Vlky. Potom si mne vyžádal Beroun do první národní ligy, tak jsem zase pomohl Berounu. A teď se věnuji mládeže v HC Jablonec. Kluci mi dělají radost," dodal trenér.