Co stálo za tak výraznou výhrou, když první dvě třetiny tomu rozhodně nenasvědčovaly?

Tento soupeř má svoji kvalitu, hrát s nimi vyrovnanou hru je vždy složité. Kluci ale dodrželi to, co jsme si řekli v kabině, aby se soustředili na bránění, hráli kvalitně v obranném pásmu a přecházeli rychle do útoku. A pokud se k tomu naskytne šance…

Jak se zrodila taková kanonáda ve třetí třetině?

Přišla nějaká přesilovka, my jsme ji využili a odskočili jsme. No a z těch protiútokú, které jsme měli, to kluci prostě trefovali. Což je dobře a bylo to to, k čemu je vždycky nabádáme – když jedou na bránu tak zakončit, než si pětkrát nahrát a skončit někde v rohu. Výborně to sedlo Bouřilovi, který to trefoval a přidali se další. Viděli, že brankáři to zrovna moc nešlo a co šlo na bránu, to skončilo v síti.

A co atmosféra při zápase? Vnímal jste, jak vás fanoušci povzbuzovali k další brance?

Určitě. Dát takovému soupeři devět gólů se hned tak nepodaří. Euforie tam byla, fanoušci super. A když se vyhraje s tak vysokým výsledkem, je to dobře pro fanoušky i pro hráče, kteří si uvědomí, že když budou střílet, tak góly přijdou.

Co je před Vlky teď, jaký soupeř vás čeká?

Jedeme ve středu 27. října do Dvora Králové, tam to bude otevřené, hodně bude záležet na tom, jak budou hráči plnit to, co si řekneme. Máme jim vracet porážku z domácího zápasu, kdy jsme 3 : 0 vedli po pár minutách, ale nakonec jsme utkání prohráli. A jestli vyhrajem 1 : 0 nebo vysokým skóre, to je jedno, počítají se body.

Dvůr bude mít výhodu domácího ledu…

Tak to je vždy výhoda, ale, co jsem se teď díval, tak se jim doma taky moc nedařilo.

Jak jste na tom s marodkou v týmu?

Máme nějaká nachlazení, uvidíme na treninku, jak na tom budou, jak se sejdeme. Byl tam i zápasový stop, nemohl hrát Tržický, ten by se měl už vrátit do sestavy. Tak uvidíme.