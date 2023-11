Po neúspěšném zápase týmu HC Jablonec v Lomnici (7:1) si hráči chtějí napravit reputaci na domácím ledě, na kterém v derby s Gepardy předvedli výborný výkon. V neděli 12. listopadu v 18,15 hodin si změří síly se soupeřem z České Lípy.

HC Jablonec, ilustrační | Foto: Josef Březina

Trenér domácích Tomáš Měrtl:

„V Lomnici to byl jeden z našich nejhorších zápasů venku. Odehráli jsme jen druhou třetinu, kterou jsme vyhráli 1:0. Celkově jsme ale hráli nedisciplinovaně, se zbytečnými fauly. Byl jsem velmi nespokojený. Musíme bodovat i venku a na to jsme se připravovali. A zase jsme to nezvládli. Navíc Švík neudržel emoce na uzdě a doplatil na to trestem. Připravujeme se o hráče a hlavně se nechceme prezentovat takovou hrou. Jsem z toho hodně rozladěný. Byl to nejhorší zápas, který jsme dosud odehráli.“

Jablonečtí vědí, že se musí na Lípu připravit opravdu dobře a že to nebude nic jednoduchého. V posledním utkání s Lípou prohráli na nájezdy.

„Lípa hraje zarputilý hokej na hranici svých možností. Musíme se na ni nachystat. Ale hlavně musíme být disciplinovaní. Navíc nás trápí koncovka. Zápas v Lomnici je potřeba hodit za hlavu. Promítá se mi to v hlavě celý týden. Musíme na tu prohru zapomenout, ale taky se z ní ponaučit. S přístupem, jaký jsme předvedli v Lomnici, se nedá hrát ani krajský přebor. A samo to nepřijde.“