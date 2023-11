Krajská hokejová liga mužů pokračovala pro jablonecký tým HC Gepardi na ledě soupeře. Pro body vyrazili do Lomnice. Ale vrátili se s prázdnou, za výsledek 4:2 v tabulce výš nepoškodí. "Budeme si muset promluvit", řekl trenér Svoboda po zápase.

HC Gepardi - ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Na sedmém místě se sedmi body se zatím nacházejí jablonečtí Gepardi v tabulce krajské ligy. I když jsou s nimi spojené hned dvě sedmičky, příliš štěstí jim nepřinesly. Raději by brali další body do tabulky, i kdyby jen tři. Po zápase v Lomnici hlas trenéra Davida Svobody optimisticky nezněl.

"Neměli jsme daleko k výhře. Je to ale stále dokola. Nejsme schopní hrát to, co si řekneme, po celou dobu zápasu. A podle toho vypadá pak výsledek. Podnikáme kroky k tomu, aby se situace změnila. Uvidíme. Věděli jsme od začátku sezóny, že jdeme do soutěže jako nový tým. A tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Hráči nejsou sehraní. Máme hodně kluků z bývalého libereckého Slavoje. Musíme to stále ještě dolaďovat. My soupeře přehráváme, ale vydržíme to jen chvilku. A taková hra nestačí ani v krajském přeboru. Bohužel, není to jen o zkušených hráčích. Ti většinou domluvené pokyny dodržují, protože vědí, že je to důležité. Ale máme i takové, kteří se tím neřídí. A těm se snaží ti ostatní své zkušenosti předávat. Nebo to pak musí odehrát za ně a to je špatně. Nikdo z nás z toho není nadšený. Všichni jsme si to představovali jinak. Čekali jsme, že si se sestavou, jakou máme, povedeme v krajském přeboru jinak, líp. Kraj je právě od toho, aby hráči hráli celý život, hráli v extralize, první nebo druhé lize, předávali svoje zkušenosti a ukázali kvalitu. Bohužel tomu tak není. Další kolo hrajeme příští týden, v neděli 19. listopadu od 18,15 hodin přijede Jičín. A to je další těžký soupeř. My to máme zatím špatně nastavené v hlavách. Doufejme, že budeme hrát stejně kvalitně, jako to bylo v derby s Jabloncem."