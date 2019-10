V zápase II. hokejové ligy mají výhodu domácího prostředí a také jasný úkol. Musí vyhrát. Potvrdil to trenér Karel Hornický. „Poslední zápas ve Vrchlabí se nám nepovedl, protože jsme chtěli hrát s domácími hokej. Ale s takovými zkušenými hráči, jako jsou Bednář, Sýkora, Hlaváč, kteří nastoupili za Vrchlabí, to nelze. A taky se nám to vymstilo. Asi tři minuty jsme si mysleli, že to půjde. Vrchlabští borci nám ale ukázali, že v tom máme obrovský chaos,“ kriticky zhodnotil výkon Vlků kouč.

Jabloneckým se nedařilo dobruslovat hráče tak, jak by chtěli. Soupeř je přečísloval. A co se hlavně podepsalo na výsledku, byla obrovská zkušenost některých domácích borců. „Jejich zkušenost byla tak impozantní, že dokázali šance jednoduše proměňovat. Nešlo se jim vyrovnat. To bylo absolutně nemožné. Svoje šance dokázali dokonale využít,“ okomentoval přesilu Vrchlabí trenér Hornický. Zdůraznil, že v utkání proti Bílině nemají jinou šanci, než zvítězit. Všechno ostatní je neúspěch. Stejně tak vidí důležitý zápas i prezident HC Vlci Jablonec Pavel Klamrt.

„Body musí jednoznačně zůstat doma. Doufám, téměř věřím, že to bude vítězství. Bílina je poslední mančaft a právě na takových se musejí dělat body. Současná naše situace není sice úplně nejlepší, ale musíme si uvědomit, že tým se tvoří. Hrají v něm zkušení hráči, ale máme také nové tváře. Myslím, že mančaft má svoji kvalitu. Ale zatím se trápíme gólově. Na góly se hodně nadřeme a hodně laciné zase dostáváme. To je asi náš největší problém,“ řekl k aktuální situaci v týmu Vlků prezident klubu.

Dvě desítky branek, které Vlci v úvodu soutěže inkasovali, je příliš nezdobí. Flintu do žita, jak potvrdil Pavel Klamrt, do žita určitě neházejí. Prezident věří, že kluci budou za Vlky bojovat a dostanou se až do play off, i když je to ještě daleko. „Tým si určitě sedne. Je to pro nás všechny letos nová sezona a chceme ji zvládnout, i když nás opustila první lajna. Začínáme stavět nový mančaft, kluci si to musí vyzkoušet a ukáže se kvalita těch, kteří na druhou ligu mají. Nebudeme se držet zpátky, do první kola play off máme určitě ambice se dostat,“ vidí jasný cíl jabloneckého hokeje prezident klubu.