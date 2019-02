Jablonec n. N. - V dalším zápase II. hokejové ligy zajížděli svěřenci trenéra Petra Vyskočila na pražskou Kobru. A domů se vrátili s plným počtem bodů.

Vlci porazili Kobru | Foto: Dagmar Březinová



Do utkání vstoupili lépe domácí. Šťastný hned v úvodu ujížděl na jablonenckého brankáře, ale ten byl ale nakonec úspěšnější.



HC Kobra Praha – HC Vlci Jablonec 2 : 5 (1:2, 1:0, 0:3)



Ryzákův gól o minutu později kvůli ofsajdu neplatil. První gól utkání vstřelil v 5. minutě Pavlů, kdy se z osy hřiště prosadil do levé šibenice domácí branky. O deset minut později už ale bylo srovnáno.



BŘÍŠKY SE OBÁVALI

Přihrávka zpoza branky našla Nestrašila v nadějné střelecké pozici, ze které se nadějný branický zadák nemýlil. Minutu před koncem poslal Jablonec do vedení obávaný ostrostřelec Bříška střelou pod břevno.

Druhá třetina byla jednoznačně méně záživnější než první dějství utkání. K vidění sice byla přesilovka domácích 5 na 3, ze které se tvrdou střelou od modré prosadil v 31. minutě Ryzák. Jinak žádná větší šance k vidění už ale nebyla.

Rozhodovat se tak muselo až ve třetí třetině. Přečíslení dva na brankáře gólově zakončil Nezbeda.

Patrik Maďar pak povedeným sólem přes celé hřiště a střelou do levé šibenice poslal Jablonec už do dvoubrankového vedení. Třešničku na dort nasadil gólem do prázdné branky Tondr.



VYHRÁLI ZASLOUŽENĚ

Trenér Vlků Petr Vyskočil k utkání řekl: „V první třetině jsme umožnili soupeři předvést několik šancí, po dvou třetinách bylo skóre vyrovnané 2:2. Ve třetí jsme dali na 3:2 a zaslouženě jsme pak utkání vyhráli. Domácí ale vůbec nehráli špatně. Za stavu 2:2 měli i šance, že by jim to do naší branky padlo. Chvíli to bylo takové přetahování. Pak už jsme ale situaci na ledě obrátili ve svůj prospěch a vezeme si důležité tři body. Ještě jsou ale před námi další důležité zápasy. Play off by mám snad uniknout nemělo. V tomto i minulém kole celá naše skupina udělala body, takže uvidíme.“

Karel Hornický, sekretář HC Vlci Jablonec: „Bylo to velmi těžké utkání, Kobra je houževnatý soupeř. Do zápasu jsme vstoupili agresivně, hned od začátku jsme si vypracovali několik šancí a vedli jsme 1:0. Pak jsme soupeři dovolili vyrovnat, ale v závěru první třetiny jsme dali branku. Ve druhé třetině jsme se zbytečně nechali vyloučit. Domácí sice nevyužili přesilovku pět na tři, ale pět na čtyři už využil a srovnali na 2:2. Ve třetí třetině nás podržel brankář Hosnedl, když chytil dvacet střel. Z našich rychlých protiútoků jsme ale dokázali střílet branky a ve třetí třetině jsme dali tři a rozhodli jsme tak o vítězství. Dvě třetiny jsme byli jasně lepší, rozhodla poslední třetina.“



Branky a nahrávky: 15. Nestrašil (Šťastný, Hlinka), 31. Ryzák (Kasík, Nestrašil) – 5. Pavlů (Brokeš, Frk), 20. Bříška (Tondr), 43. Nezbeda (Homolka, Mrkvička), 49. Maďar (Brokeš), 59. Tondr (Bříška, Mulač)

HC Kobra Praha: Sochůrek (Mouček) – Semrád, Kasík, Schejbal, Jakub Verbík, Roman Verbík (A), Ryzák – Netolický, Kysela, Patočka, Nestrašil, Šergl, Šteiner (C), Šmerha, Šťastný, Hlinka, Antočík

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl (Jelínek) – Mrkvička, Pilař, Pavlů (A), Abraham, Šuráň, Havelka – Šilhan, Hájek, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr (C), Brokeš, Mulač, Maďar, Bříška (A)