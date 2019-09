Připomenul, že jedna věc jsou výsledky přípravných zápasů a druhá pak skóre v mistrovských utkáních. Jabloneckým se nedařilo hlavně v obranné činnosti, ve hře dozadu. „Od počátku některé pětice nezvládaly obrannou činnost jak ve středním pásmu, tak ve třetině. Občas jsme tam měli chaos,“ hodnotil výkon kouč.

Ale byly i lepší momenty, především ve třetí třetině, když si o přestávce důrazně řekli, co by se s výsledkem a výkonem ještě dalo dělat.

„Soupeř nás přehrál. Velkou sílu měl v klíčovém hráči, kterým byl Jaroslav Bednář. Ten by se ještě dneska mohl objevovat v extralize,“ vyjádřil se Karel Hornický o nejlepším hráči vrchlabského týmu a chválil jeho kvality: „Má obrovský přehled, sílu na kotouči, umí perfektně přihrát na hůl, ví, kam přihrávka jde. Ten vlastně Vrchlabí dělá. Pro nás to byl ale určitě poučný zápas, ve kterém někteří hráči ukázali, jak k tomu přistupují. Někteří mě příjemně překvapili, jiní naopak. Ale tak to chodí,“ dodal trenér Vlků.

.Na nové vlčí smečce teď leží velká zodpovědnost a největší na těch, kteří mají několik sezón ve druhé hokejové lize už odehraných. „Bude to chvíli trvat, než si všechno sedne. Ale určitě se budeme snažit, aby jsme i s tímto změněným kádrem udělali v soutěži ty nejlepší výsledky, tak, jak byli jablonečtí fanoušci zvyklí,“ zdůraznil Karel Hornický.

MŮŽOU PŘIJÍT ZMĚNY

Upozornil ale, že může i v průběhu sezóny dojít ke změnám v sestavě, pokud se některé výkony a přístup nezmění. „Nemohou si všichni myslet, že mají místo jasné. Vždycky může dojít k pohybu, ať v přeskupení pětek nebo k úplné výměně, pokud nebudou hráči odevzdávat takové maximum, jaké od nich očekáváme. Musí hlavně ale sami chtít. Vzhledem k nově složenému kádru se může stát, že se několik zápasů nepovede. A je důležité takovou situaci zvládnout a nepodlehnout jí,“ vyjádřil se zkušený trenér.

MOST MŮŽE PŘEKVAPIT

Před Vlky je ještě pár dnů přípravy, ve které budou ladit formu tak, aby prvního soupeře, kterým bude 11. září Most, překvapili. „ I u Mostu, jako druholigového kádru, bude záležet na tom, jak se kádr sejde, kým je doplnění. U všech týmů je to stejné, protože se jedná o amatérskou soutěž a hráči mají vedle hokeje také pracovní a rodinné povinnosti. Je důležité, v jaké pohodě ten den jsou. Může překvapit Most, ale můžeme překvapit také my,“ dodal trenér Hornický.

VLCI SE NA DOMÁCÍM LEDĚ PŘEDSTAVÍ:

18.9. HC Trutnov

25.9. HC Děčín

2.10. HC Draci Bílina

12.10. BK Nová Paka

16.10. Mostečtí lvi

26. 10. HC Řisuty

2.11. Stadion Vrchlabí