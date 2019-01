Jablonec n. N. – Prvních patnáct minut utkání II. hokejové ligy jabloneckých Vlků v Bílině vůbec nenapovídalo tomu, že by se mělo jednat o střelecké hody.

Utkání 12. kola 2. ligy ledního hokeje skupiny Sever a Střed se odehrálo 24. října na zimním stadionu v Jablonci nad Nisou. Utkaly se týmy HC Vlci Jablonec nad Nisou a HC BAK Trutnov. Na snímku je Kamil Bříška. | Foto: Deník / Petr Zbranek

HC Draci Bílina HC Vlci Jablonec 0:10 (0:2, 0:3, 0:5)

Spíše se zdálo, že půjde o boj, v němž domácí celek pod mírným tlakem hrozil rychlými výpady. Jenže v patnácté minutě dali Vlci v přesilovce první branku a následně ovládli dění na ledě. Do konce první části pak ještě přidali druhý gól. Hned v úvodu druhého dějství se dvakrát prosadil jablonecký kanonýr Bříška, a začal tak své gala představení, které spoluhráči vydatně podporovali.

NEJDŘÍV BYL HATTRICK

Po čtvrté brance v domácí síti se na ledě strhlo několik šarvátek. Brokešem lišácky provedené trestné střílení pak situaci trochu uklidnilo. Když na začátku třetí třetiny Bříška v oslabení uzavřel hattrick, začalo být jasné, že jde pouze o to, na jaké číslici se zastaví ukazatel skóre. To se stalo v 59. minutě a na ukazateli naskočila desítka. A autor branky? Kamil Bříška. „Tak to má za dvě basy, jedna bude za hattrick, druhá za desátý gól,“ měl jasno kapitán týmu Tomáš Plíhal, který v utkání měl šest asistencí.

U VLKŮ MĚ TO BAVÍ

A střelec Kamil Bříška to viděl takto: „Dneska jsme konečně po dlouhé době dali v utkání první branku. Dva nula po první třetině nás uklidnilo. Věděli jsme, že jsme lepší. Po čtvrté brance se to trošku začalo prát, ale to už jsme odskočili a bylo to jasný.“ Na otázku, kdy dal naposledy čtyři góly, odpověděl: „Nějaký rok to už bude, ani si to snad nepamatuju. Hattrick, to ano, ale čtyři góly snad jen při bagu v tréninku.“

Pak ještě vtipně poškádlil spoluhráče z obrany poznámkou, že obrana je slabší, ale gólman chytal dobře. A to byla pravda, neboť i přes jasný výsledek si Hosnedl nemohl na nedostatek práce ztěžovat.

A úspěšný autor čtyř branek na otázku, zda by nechtěl s takovou přesnou muškou zamířit do vyšší soutěže, měl odpověď jasnou: „To určitě ne, jsem v Jablonci spokojený, je tady super parta a vyhrává se. A to mne baví!“

OBAVY BYLY ZBYTEČNÉ

Vedoucí týmu Vlků Josef Březina vyhrané utkání okomentoval slovy: „Cestoval jsem s mužstvem po delší odmlce a přes postavení obou mužstev v tabulce jsem měl obavy, jak to dopadne. V Bílině bývaly zápasy vždycky velmi těžké. A úvod utkání to také potvrdil. Ale od začátku druhé třetiny jsme udávali tempo my. Hráči dobře kombinovali a v podstatě polovina branek byla, jak se říká, do prázdné. Jsem rád, že moje obavy byly zbytečné.“

Branky a nahrávky Vlků: 15. Abrahám (Mrkvička, Plíhal), 20. Tondr L. (Bříška, Plíhal), 24. Bříška (Plíhal, Pavlů), 26. Bříška (Mrkvička), 36. Brokeš (TS), 44. Bříška (Mrkvička, Tondr), 45. Maďar (Plíhal), 47. Abrahám (Tondr, Bříška), 56. Mulač (Maďar, Brokeš), 59. Bříška (Abrahám, Plíhal). Za Vlky: Hosnedl (Jelínek) Melovič, Mrkvička, Pilař, Čechura, Abrahám, Pavlů, Havelka, Šilhan, Nezbeda, Frk, Homolka, Tondr, Brokeš, Plíhal, Mulač, Maďar, Bříška