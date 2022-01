Trenér Brodu Milan Mayer k duelu řekl: „Osmdesát minut pro nás vypadalo dobře, ale poslední desetiminutovka byla naopak z naší strany mizerná. Výsledek je brutální. Prohráli jsme 4:10. Do 80. minuty byl stav skoro vyrovnaný. Pak jsme ale během deseti minut inkasovali pět gólů. To už jsme nehráli dobře, musel jsem vystřídat v zadních řadách a než jsme se zase srovnali, tak nám to tam napadalo. Je to příprava, musíme se z toho oklepat a poučit. A jedeme v přípravě dál.“

Pro Železnobrodské to byl těžký zápas se soupeřem, který měl zkušenější hráče. Překvapivě s ním ale domácí dlouho drželi krok nebo se na něj, jak jen to šlo, dotahovali. Prohrávali, ale podařilo se jim v jedné chvíli i srovnat na 3:3. „Je to škoda, ale zase jsem prostřídal v zápase více hráčů, včetně dorostenců. A to je přínos pro každého trenéra, vidět co nejvíc hráčů ve hře. Pěnčín je zdatný a dovedl toho využít,“ dodal Mayer.Mezi jeho svěřenci měl i několik zraněných, takže ostatní, jak kouč uvedl, se dostali všichni minimálně na hodinu do hry. „Přípravný zápas ukáže daleko víc, než trénink. S našimi osmdesáti minutami jsem byl určitě spokojený. Terén byl těžký, ale pro obě mužstva stejný. Soupeř se s ním vypořádal líp. Při tréninku se o zápase pobavíme, ale tragedii z toho dělat nebudeme,“ zakončil hodnocení kouč Brodu.

A trenér hostujícího Pěnčína Miroslav Procházka přípravný zápas hodnotil takto: „Začátek, prvních dvacet minut, jsme měli solidních. Byli jsme lepší, měli jsme dobré kombinace. Ale s tím, jak padalo stále více sněhu, tak to bylo pro oba týmy náročnější. Do osmdesáté minuty jsme vedli tak o gól. Ale potom, nevím, čím to bylo, jestli kvůli fyzičce, domácí prostřídali, trenér nasadil asi i mladší hráče a v tomhle čase se nám podařilo dát několik gólů za sebou. Byli jsme ale lepší herně i fyzicky. Jedná se o přípravu, každý trenér zkouší hráče. Pro nás to byla konfrontace mezi krajem a námi z I.A třídy. Pro nás to bylo dobré utkání.“

Pěnčínský tým má teď týden volna. Potom opět do přípravy naskočí. A síly si poměří s mužstvem Rychnova, které hraje také I.A třídu. Utká se s ním 12. února v přípravném zápase.