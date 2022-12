A to se nijak nelišilo od předešlého vývoje utkání. Co se nepodařilo po šedesát minut žádnému z týmů, vstřelit gól, nepovedlo se ani v pěti minutách prodloužení. A tak došlo až na samostatné nájezdy. Hned v první serii uspěl jablonecký Brokež a Vlci šli do vedení, když domácí nájezdník neuspěl. Vedení Vlkům vydrželo do třetí serie, kde domácí Vrtek proměnil a srovnal stav na 1 : 1. V následné sérii jablonecký Jursal neuspěl a domácí Shafeev proměnil. Stadion vedl. A protože v páté sérii Vlci neuspěli, vítězství v samostatných nájezdech patřilo domácím. Vlci si z Chebu vezou alespoň bod. Tři, nebo alespoň dva, by ale byly lepší.

K dalšímu utkání cestují Vlci již ve středu do Hronova. Tam by mohli a hlavně měli bodovat naplno! Doma pak hrají Vlci v sobotu 7. prosince, soupeřem jim budou Klatovy. Začátek zápasu opět v 18 hodin.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Zápas jsme odehráli zodpovědně. Do poslední chvíle měly oba týmy šance, aby zápas skončil 2:2, ale žádný je nevyužil. Utkání se do konce hrací doby odehrálo bez gólů. Náš gólman Jelínek předvedl opět vynikající práci v bráně. Nepustit gól za šedesát minut je super. V nájezdech je to loterie. My jsme gól nedali, takže škoda bodu. Ale lepší alespoň jeden bod, než žádný. Podali jsme dobrý výkon. Vidím dnešní utkání pozitivně."

HC Stadion Cheb : HC Vlci Jablonec 1 - 0 po samostatných nájezdech (s.n. 2 : 1)

HC Stadion Cheb: Kašpar (Tichon) – Troška, Kořán, Strýček (C), Shikut, Stejskal, Jachanov – Krutina, Rozhon, Čejka (A), Šťastný, Vrtek, Nekvinda (A), Shafeev, Konášek, Paršakov.

Trenér: Petr Nekvinda

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Leško) – Starý, Kollert, Pavlů (C), Abraham, Koutecký, Pilek – Jursa, Maďar, Foerster, Brokeš (A), Dušek, Špaček (A), Bouřil, Švík.

Trenér: Jan Šuráň

Rozhodčí: Hlinka – Goltsch, Sýkora

Diváci: 87