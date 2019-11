Děčín - Vlci Jablonec 4:3

Bez potrestaného Frka a s Maškem v brance nastoupili Vlci k zápasu na ledě Děčína. A nastoupili s odhodláním a chutí jít za body. Podle postavení v tabulce byl domácí celek jasným favoritem. Jenže na ledě bylo od prvních minut všechno jinak. Jablonečtí hokejisté se svému soupeři minimálně vyrovnali a k vidění byl oboustranně rychlý a útočný hokej.

Vedení v utkání se nakonec ujal Děčín, když využil přesilovou hru 5 proti 3 . Nutno podotknout, že vyloučení „do třech“ bylo hodně přísné, tak trochu z kategorie „tady jsem pánem já“. Vlci se ale nenechali vedením domácích rozhodit a do druhé části hry nastoupili s ještě větším odhodláním. Výsledkem byl nejen vyrovnávací gól, ale také po celou druhou třetinu i herní a střelecká převaha hokejistů z Jablonce. A k vidění byly i branky na obou stranách. Vlci rovnali Kačírkem, na to domácí rychle odpověděli a opět vedli.

Ve 38. minutě pak předvedl nevídanou parádu Pavlů, který vymíchal celou obranu domácích a srovnal skóre na 2 : 2. Děčín však po chybě v rozehrávce hostí šel opět do vedení. Maďar v závěru druhé části ale stav zápasu opět srovnal. V úvodu poslední části hry se do mírného tlaku po vyloučení hostí dostali domácí a ve 45. minutě se opět ujali vedení.

Vlci pak i přes ohromnou snahu a více než dvou minutovou hru bez brankáře srovnat stav nedokázali a odjížděli domů bez bodů. Za předvedenou hru ale zaslouží uznání. „Za to, jak kluci hráli, jsme si zasloužili minimálně bod. Z mého pohledu jsme byli lepší, ale na to se nehraje. Problém je, že se nedaří dát branku, trefujeme se do brankáře. Ve druhé třetině jsme měli neuvěřitelných 20 střel na bránu, ale gólů mělo být aspoň o jeden víc,“ řekl vedoucí Vlků Josef Březina.

Trenér Vlků Karel Hornický: „Z mého pohledu jsme ve většině utkání byli lepším týmem. Průběh byl velmi dobrý. Byl jsem mile překvapený a jsem rád, že do toho kluci vložili víc hokejového srdíčka. Pak jsme se ale dostali do oslabení 3 na 5. A to jsme neubránili. Domácí mají zkušené hráče a Oliverius nám to předvedl a potvrdil. Děčín vedl 1:0. Do druhé třetiny jsme vstoupili velmi dobře, vytvořili jsme si tlak, šance a vyrovnali jsme na 1:1. Pak přišla jedna z našich tradičních chyb, kterých děláme v každém zápase několik. Tak se domácí dostali do vedení, ale my jsme brzy zase skóre srovnali. Mohli jsme jít i do vedení my, ale, bohužel, jsme domácím darovali, díky naší chybě, šanci dát na 3:2. V závěrečné třetině se kluci tlačili do soupeřovy brány a věřili jsme, že nám poslední třetina přinese vítězství, pomůže nám odstartovat sérii vítězných utkání a hlavně urvat body…