Na ohlédnutí za sezónou sportovních klubů, oddílů a týmů je v těchto dnech čas. Jak probíhala sezóna jabloneckých Vlků, kteří bojovali ve II. lize, se zamyslel také trenér A týmu HC Vlci Jablonec Karel Hornický.

„Nemůžu říct, že tato sezóna byla úplně špatná. Jen se některé věci v ní nepotkaly ve správný čas a tak, jak bychom chtěli a potřebovali,“ řekl na úvod kouč Vlků.

CHYBĚLA TOP PĚTKA

Těm do uplynulé sezóny odešla minimálně jedna pětka hráčů, kteří v týmu citelně chyběli. „Chyběla top pětka, která měla na kontě v minulých sezónách nejvíc branek. Byli to Plíhal, Bříška, Tondr, Abrahám, Brokeš a Mrkvička. Odchod takových pěti stěžejních borců byl velmi znát a tým se vlastně musel začít budovat nanovo. Začalo se ale budovat trochu amatérským způsobem. Byli pozvaní téměř všichni hráči, kteří už kdysi v Jablonci hráli, několik z nich se zkušeností s druhou ligou, ale také junioři, kteří hráli třeba extraligu. A tak se začínalo,“ rekapitulval začátky sezóny Karel Hornický.

KLUKY ZNAL Z LIBERCE

Na led v srpnu nastoupili, ale, jak kouč uvedl, nebylo to ono. Trénovali pod taktovkou jednoho z nich, Jana Šuráně. „Ti služebně starší, zkušení, byli, podle mne, překvapení, co se děje. Hovořil jsem s nimi, slyšel jejich názory. A tak jsem navrhl novému vedení klubu, že jim na postu trenéra pomůžu. Bylo mi jasné, že sehnat kvalitního trenéra, hlavně z důvodu ekonomické situace u většiny týmů ve druhé lize, bylo těžké. S několika hráči jsem se potkával na tréninku v Liberci, víme o sobě, známe se. Na ně jsem spoléhal,“ popsal začátky sezóny Hornický. A dodal, že někteří hráči ho ale svým přístupem zklamali.

NEHRAJE…, URAZÍ SE

„Pokud chce hráč hrát hokej, byť druhou ligu, je mu dvacet, sbírá zkušenosti, měl by být trochu pokorný jak ke zkušenějším spoluhráčům, tak ke trenérovi, k jakémukoli. Pokud ten určí sestavu a nenasadí ho hned do prvních třech útočných formací, tak se urazí. Takový přístup mě u některých z mladé generace zklamal,“ kritizoval přístup některých jednotlivců trenér a dodal, že pro takové by bylo lepší, kdyby zatnuli zuby a makali tak, aby trenéra přesvědčil, že do hlavní sestavy zařazený má být.

Byli ale i takoví, kteří se chovali úplně jinak. I když nehráli ve třech, pěti utkáních, jak uvedl Karel Hornický, tak se na to nevykašlali, makali dál a neptali se stále, proč nehrajou a kdy budou. „Když pak do hry naskočili, tak byli platnými posilami na ledě. Proto bylo pro mne zase příjemným překvapením, že to někteří dovedli vyhodnotit a postavit se ke svým chybám čelem,“ pochválil některé Vlky Hornický.

SESTAVA SE VYVÍJELA

Týmu trvalo až do října, než si „sedly“ útoky a Vlci měli k dispozici alespoň první dva. Jeden byl vytvořený ze zkušených hráčů, druhý z mladých. Pak přišla výrazná posila. „V listopadu se z pražské Kobry na hostování vrátil do poloviny ledna Tomáš Plíhal. To byl velmi důležitý kamínek do mozaiky celého mužstva. Tomáš stmelil celou kabinu, všechno začalo fungovat. Pětky se upravovali jen v případě nemoci nebo pracovních povinností. Zásahy do sestavy byly minimální,“ zdůraznil trenér.

GÓLMANI JE PODRŽELI

Svoji roli v mužstvu sehráli také brankáři, kteří tým v mnoha zápasech podrželi. „Forma postupně stoupala. Třeba Jelínek ji měl nejlepší před koncem roku, kdy jsme sehráli, i díky němu, sérii výborných zápasů. Mančaft táhnul za jeden provaz a fungovalo to.

NOVÝ ROK ZAČAL ČERNĚ

Po vánočních svátcích, s nástupem na led v novém roce, se ale Vlkům dařit přestalo. Většina z nich zřejmě spoléhala na to, že na dobré vlně pojedou dál a vítězné zápasy budou pokračovat. Opak byl ale pravdou. „To ale samo nepřijde a šňůra osmi zápasů, ze kterých jsme získali body, nepokračovala. V lednu se nám to rozhasilo. Dobrým výsledkům se musí jít naproti, dál je potřeba poctivě trénovat. Své udělá také klima v kabině,“ vyjmenoval faktory úspěchu Hornický.

PO BÍLINĚ PŘIŠLA KRIZE

K tomu ještě odešel Plíhal. I to se na situaci Vlků a náladě podepsalo. „Nastala doba bez Plíhala. Jeli jsme do Bíliny, měli jsme k dispozici i gólmana Jakuba Hrstku z Liberce. Potřebovali jsme urvat tři body. Průběh zápasu hrál pro nás. Vedli jsme o branku, ale prohráli o dvě. A tam se to zlomilo. Odešel klid, nastoupila psychika, spíše negativní. Kluci se k tomu postavili odevzdaně s tím, že už zbylé zápasy nějak dohrají. Někteří se urazili s tím, že už nebudou ani trénovat.Převládali negativní emoce,“ popsal krizi mezi Vlky jejich lodivod. A do zbývajících zápasů měl těžký úkol dát sestavu dohromady.

VLCI CHTĚJÍ ZABRAT

Vlci jsou schopní i v pozměněné sestavě hrát s každým, prohráli často o jednu branku nebo v prodloužení či na nájezdy. Neměli ale hráče, který by po odchodu Plíhala převzal jeho zodpovědnost a na ledě rozhodl.

„Neberu tuto sezónu jako úplný neúspěch. Výsledky odpovídají nezkušenosti týmu v rozhodujících fázích, kdy ze sebe kluci nevydali to, co bylo potřeba. K další přípravě se sejdou až v srpnu. „Aktuální situaci trávím s rodinou a vynahrazujeme si tak čas, který jsme na sebe dříve neměli. S vedením klubu jsme se rozcházeli s tím, že se sejdeme v dubnu a řekneme si, co a jak. K tomu všemu bude ale nejdůležitější, abychom byli všichni zdraví. Pak si řekneme, co nechat, co zlepšit, jak odstartovat přípravu, s jakým týmem, kolik na to bude peněz,“ uvedl Karel Hornický