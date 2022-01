GÓLMAN VLKŮ TO JISTIL

Od úvodního hvizdu se hrál oboustranně rychlý, důrazný hokej s řadou slibných situací před oběma brankami. Hosté z Hronova vypadali před jabloneckou brankou nebezpečnější, domácí borci ale dobře bránili a v brance měli spolehlivého a pozorného Kriftu. A protože i hostující gólman Nečas byl úspěšnější než domácí střelci, šlo se do kabin po první třetině za stavu 0 : 0. Diváci ale byli spokojenÍ a o přestávce bylo mezi nimi slyšet „ dá se na to koukat, hrajou dobrej hokej.“ Bezbrankový stav trval do 28. minuty, kdy hostující Kozák dostal kotouč do jízdy a z pravého kruhu trefil přesně nad Kroftovo rameno.

PĚT NA TŘI NEVYUŽILI

Vedení Wikovu ale trvalo pouze čtyři minuty. To zaváhali na modré obránci hostí, Brokeš dal Kapičkovi a ten se trefil také do růžku branky a upravil na 1: 1 . V závěru druhé třetiny pak měli hosté možnost navýšit své vedení, když měli téměř dvě minuty možnost hrát pět na tři. Přesilovku ale nevyužili a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. V zápase bylo k viděnítempo, důraz, bojovnost obou celků, a tak to vypadalo, že bude rozhodovat jeden jediný gól. A na řadu přišlo klasické: „Kdo dá gól, vyhrál.! A hned v úvodu třetí třetiny domácím fandům zatrnulo, když Exner dorazil Sýkorovu střelu a poslal Hronov do vedení. To naštěstí nemělo dlouhé trvání. Po dvou minutách hrající trenér Plíhal srovnal na 2 : 2. A pak již přišla střelecká pohoda Vlků. Nejprve Jursa dostal kotouč mezi kruhy a střelou z otočky překvapil gólmana hostí, stav se změnil na 3 : 2.

KDO? VLCI! O KOLIK?

Hosté poté tlačili, byli aktivní a ve vzduchu viselo vyrovnání. Jenže pak přišla krásná kombinace celého útoku, na jejím konci stál Kapička a Vlci vedli 4 : 2. V tu chvíli bylo jasné, kdo vyhraje a otázka pouze zněla: O kolik? Hráčům Hronova začaly povolovat nervy, na ledě se přiostřilo a domácí přidali další branky. Hosté po šesté brance vystřídali brankáře a v závěru se ještě pokusili hrát bez brankáře a něco na stavu zápasu změnit. Ale bez úspěchu. Vlci tak zaslouženě vysoko zvítězili, odehráli výborný zápas, ve kterém se opírali o výborného Kroftu v brance.

A jak řekl k výkonu hostí bývalý dlouholetý kustod jabloneckých hokejistů Jirka Zeman: „Kdo nedá gól v přesilovce pět na tři, nezaslouží si vyhrát.

“HC Vlci Jablonec : HC WIKOV Hronov 6 : 2 ( 0 : 0, 1 : 1, 5 : 1 )

Branky a nahrávky: 32. Kapička (Brokeš), 43. Plíhal (Kapička, Brokeš), 45. Jursa (Tržický), 52. Kapička (Plíhal, Had), 53. Křepelka (Jursa), 53. Král (Hric) – 28. Kozák (Bucek, Romanov), 41. Exner (Sýkora) HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Pavlů (A), Abraham, Tržický, Patzelt, Had, Mrkvička (C) – Plíhal, Kačírek, Jursa – Král, Brokeš, Hric – Kapička, Křepelka, Homolka (A), Vomáčka – Bouřil.Trenér: Tomáš PlíhalHC WIKOV Hronov: Nečas (Ševců) – Heligr, Degterev, Mikulec, Sýkora, Exner (C), Romanov – Kubeček, Duchan, Bucek – Nazarov, JIrků, Novotný – Teuber, Lavrenov, Kozák (A) – Matouš (A)Trenér: Martin Táborský