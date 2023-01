„Zápasy s Lípou bývají tradičně vypjaté. Rozhodčí ten zápas bohužel nezvládl a měl tam z obou stran špatná rozhodnutí. To pak vedlo k vyhrocení zápasu. Jelikož jsme prohrávali, tak některým z nás vytekly nervy. Nešli jsme daleko pro ostré slovo. Pak už tam létaly vyšší tresty a museli jsme dohrávat na dvě pětky. Takže rozhodčí si určitě vyslechl spoustu věcí od hráčů, trenérů i fanoušků. Ale aby si volal na ochranu policii, to už mi přijde moc. Mě osobně ale mnohem víc štve náš hokejový výkon,“ zlobil se varnsdorfský hokejista Jaroslav Matějka.

Jeho tým totiž nevyužil možnost přeskočit Lípu a posunout se v šestičlenné tabulce na čtvrté místo. Varnsdorf naopak zůstává předposlední, za ním už je jenom Frýdlant.

„Já jsem na zápase nebyl, ale zápasy proti Varnsdorfu jsou prostě vyhecovanější. Co mi říkali kluci, tak tam nebyla zákeřná hra, ale tresty létaly za nesportovní chování vůči rozhodčímu,“ uvedl českolipský hokejista Jaroslav Češka, který v klubu působí jako mládežnický trenér.

„Co se týče průběhu sezony, tak je střídavě oblačno a střídavě zataženo. Jsme spokojení tak na padesát procent. Chceme dojít co nejdál, tým se posílil, ale občas doplatíme na různé absence. Když se sejdeme, máme kvalitu a můžeme bojovat o nejvyšší příčky. Jsme schopni porazit i první Jičín,“ dodal Češka.

Pro dokreslení k průběhu utkání výpis ze „Zápis o utkání číslo L0010 – Poznámky k utkání“ :



V čase 17:42 hráč domácích č. 89 zpochybňoval výroky hl. a č. rozhodčích, proto udělen OT za nesportovní chování.

V čase 37:09 potrestán hráč domácích č. 92 za protest proti výroku HR. Po pokračujících protestech udělen stejnému hráči OK za NESP. Po odchodu z ledové plochy výše zmíněný hráč teatrálně zahodil rukavice na ledovou plochu.

V témže čase potrestán funkcionář 2 domácího týmu – Damašek Zdeněk osobním trestem OK za slovní napadení HR (dám ti pěstí do držky).

V čase 40:51 hráč hostů č.77 potrestán TH za BTK.

V čase 49:32 hráč domácích č. 89 potrestán OT za NESP, za protest proti výroku HR. V témže čase stejný hráč OK za NESP při pokračujících protestech.

V témže čase hráč domácích č. 14 potrestá OT za NESP jako předchozí hráč. V témže čase stejný hráč OK za NESP ze stejného důvodu.

Po skončení utkání byli rozhodčí slovně napadeni neoznačeným pořadatelem. Při odchodu do šatny byli rozhodčí i pomocní rozhodčí politi vodou. Z důvodu selhání pořadatelské služby byla na místo zavolána Policie ČR z důvodu obavy o zdraví rozhodčích.

Po skončení utkání se do kabiny rozhodčích dobýval hlavní trenér domácího týmu Hambálek Josef.