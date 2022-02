Už ve čtvrté hosté vyhrávali. Ve čtvrté minutě našel Křepelka přesnou náhrou Vomáčku a ten přesnou střelou poslal Vlky do vedení. O tři minuty později bylo na Jablonecké straně ještě veseleji, to když Král zblízka přidal druhý gól. Domácí WIKOV ale dvoubrankové vedení nezlomilo a vyvrcholením jeho snahy bylo snížení na rozdíl jedné branky, když Lavrenov překonal Kroftu v brance Vlků. Do konce první části se pak již skóre nezměnilo.

Ale měnilo se hned v úvodu druhé třetiny. Bohužel pro Vlky, byli to oni, kdo inkasoval. Střelcem, který srovnal stav zápasu byl opět Lavrenov. Domácí tým byl v těch chvílích na koni, měl více ze hry, vytvářel si šance a po jedné z nich z bezprostřední blízkosti Moník poslal WIKOV do vedení. To nevydrželo dlouho. Vlci dostali ve 34. minutě výhodu přesilové hry a tu po pár vteřinách využili. Hájek našel přesnou nahrávkou Hada a ten nedal domácímu brankáři Borovičkovi šanci – 3 : 3. Když už se pak zdálo, že po druhé třetině bude stav nerozhodný, čtyři vteřiny před hvizdem poslal Bucek WIKOV do vedení!

Třetí třetina pak měla od počátku svižné tempo, hra se rychle přelévala ze strany na stranu a oba gólmani se rozhodně nenudili. V padesáté minutě hráli domácí přesilovku , nebyli však pozorní v obraně , chybovali , Hájek chybu potrestal a srovnal stav utkání na 4 : 4. Devět minut před koncem tak Vlci oživili své naděje. O chvíli později viděli přítomní diváci menší šarvátku, po které šli na trestnou lavici dva domácí a od hostů Mrkvička. Výhodu přesilovky ale Vlci nevyužili, naopak, Krofta čelil nájezdu domácího hráče, skóre se ale nezměnilo. Vlci ale měli v závěrečných minutách více ze hry, v padesáté šesté minutě měl velkou šanci strhnout vítězství na stranu Vlků Kapička, jeho dělovka však mířila mimo. A protože se stav do šedesáté minuty nezměnil, šlo se do prodloužení.

A byl to opět Kapička, kdo v něm měl první příležitost , domácí gólman Borovička však byl pozorný. Při zákroku se ale zranil a musel střídat. V šedesáté třetí minutě pak Hronov strhl vítězství na svoji stranu, když se prosadil po samostatné akci Kozák. Vlci pak po bojovném a dobrém výkonu odvážejí z Hronova bod, i když měli na vítězství. K tomu scházelo trochu štěstí.

V sobotu 5. února od 18 hodin hrají Vlci doma proti Bílině a hned v pondělí 7. února ve stejném čase doma proti Dvoru Králové.

HC WIKOV Hronov : HC Vlci Jablonec 5 : 4 po prodloužení ( 1 : 2, 3 : 1, 0 : 1, 1 : 0 )

Branky a nahrávky: 15. Lavrenov (Pavelka), 23. Lavrenov (Mikulec, Kynčl), 26. Moník (Exner, Degtěrev), 40. Bucek (Matouš, Kozák), 63. Kozák – 4. Vomáčka (Křepelka, Abraham), 7. Král (Kapička, Mrkvička), 33. Had (Hájek, Pavlů), 51. Hájek

HC WIKOV Hronov: Borovička (Pavlíček) — Kynčl, Degtěrev, Mikulec, Pavelka, Exner (C), Romanov – Nazarov, Bucek, Lavrenov, Duchan, Moník, Teuber, Hašlar, Kozák (A), Lebedkin, Janda, Matouš (A)

Trenér: Martin Táborský

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta (Jelínek) – Pavlů (A), Abraham, Tržický, Patzelt, Had, Mrkvička (C), Král, Křepelka, Kačírek, Homolka (A), Jursa, Hájek, Vomáčka, Kapička, Bouřil

Trenér: Tomáš Plíhal

Rozhodčí: Valda – Kettner, Hofman