Wikov začal dobře a v páté minutě šel do vedení, když Štrombach pláchl jabloneckým bekům a přesně zakončil střelou na vyrážečku. Vlci bojovali a před odchodem do kabin na první přestávku inkasovali podruhé ,když Akhmetianov zůstal nekrytý na brankovišti a dotlačil kotouč za Horákova záda po akci Poppela. A historie nástupů se opakovala. Po třech minutách druhé části hry přidali domácí další gól, když Horáka překonal Kašpar ranou z pravého kruhu. O pár minut později se ale hosté zvedli a v přesilové hře snížil Patrik Maďar, který natáhl mezi kruhy a domácí gólman byl za diváka. Skóre se měnilo na 3 : 1. A minutu na to bylo ještě nadějněji. Brokeš přidal gól Vlků a bylo to 3 : 2.

Jenže domácí se nepoložili, naopak. Svůj náskok dokázali zvýšit. Přesným střelcem byl opět Štrombach. A to nebylo do konce druhé části utkání vše. Opět v krátké době, po předcházející trefě, Wikov zvýšil vedení, autorem branky byl Exner. Výsledkem 5 : 2 tak končila druhá třetina.

Vstup do té třetí vyšel dobře jabloneckým borců a Jursa snížil. To ale netrvalo příliš dlouho. Po dvou minutách domácí Poppelem zvýšili. Domácí fandové tak viděli pěkné střelecké „dostihy„. A také se trochu přiostřilo. Vyloučení na obou stranách přibývala. A protože tomu tak bylo až do konce zápasu, skóre se již nezměnilo.

Vlci tak odjeli z Hronova s porážkou. Nicméně zápas odehráli se ctí. Fanoušci mají poslední možnost vidět jablonecké hokejisty v sobotu 25. února od 18 hodin. Na svém ledě přivítají celek HC Stadion Chebu. A poslední zápas sezony 2022/2023 sehrají Jablonečtí první březnový den v Písku.

HC WIKOV Hronov : HC Vlci Jablonec 6 : 3 (2 : 0 , 3 : 2 , 1 : 1)

Branky a nahrávky: 5. Štrombach, 20. Akhmetianov (Poppel), 24. Kašpar (Subbotin, Pavelka), 33. Štrombach (Poppel), 34. Exner (Poppel, Tichý), 45. Poppel (Voňka, Exner) – 29. Maďar (Jursa, Bouřil), 30. Brokeš (Švík), 43. Jursa (Had, Koutecký)

HC WIKOV Hronov: J. Tichý (A. Lequin) — M. Veselý, D. Voňka, J. Pavelka , D. Salnikov, M. Zachariáš, J. Exner — J. Kašpar, A. Subbotin, M. Bon, J. Kocián, A. Kubeček, D. Dunda, L. Lejdar, P. Poppel, A. Akhmetianov, F. Štrombach, D. Matouš, M. Havelec

HC Vlci Jablonec nad Nisou: T. Horák (J. Jelínek) — M. Pavlů, V. Duschka, J. Koutecký, A. Starý, F. Macurák, T. Kollert, P. Had — P. Foerster, R. Švík, V. Strnad, T. Brokeš, M. Jursa, P. Maďar, K. Bouřil

Rozhodčí: Tomáš Hacaperka — Tomáš Jiruška, Jakub Figer