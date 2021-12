Přesilovka pro Vlky

Do kabin se tak po první třetině šlo za stavu 0 : 0, když na vyloučené to bylo 3 : 2. Vyloučením, tentokrát na straně domácího týmu, začala i druhá třetina. Jenže tentokrát se za vyloučení trestalo a Vlci přesilovku využili. Přesně střílel po přihrávce od Hrice Brokeš. Vedení hostů trvalo jen něco málo přes 4 minuty, když nejlepší střelec soutěže Nezbeda srovnal stav na 1 : 1.

Brokeš měl svůj den

Jenže Vlci byli při chuti, rychle se otřepali a po dalších třech minutách hry šli opět do vedení, když podruhé v utkání se trefil Brokeš. Jenže vzápětí šli hosté do oslabení, když na trestnou lavici šel za podrážení Kačírek. A přesilovku tentokrát využil domácí tým, po kombinaci Foestera s Dvořákem zakončoval Komarov – 2 : . A po menší šarvátce šel na trestnou za domácí Leder a za Vlky Mrkvička. Vzrůstající napětí na ledě pak ještě potvrdil dalším vyloučením domácí Iakhanov a v dresu Vlků Hric. Do konce druhé třetiny se pak skóre již nezměnilo, pouze na straně domácích přibyli ještě vyloučení střelec první branky Nezbeda a Dvořák.

Vyloučených bylo!

A horké hlavy příliš nevychladly ani o přestávce, na ledě to jiskřilo i v úvodu posledního dějství. Vyloučení tak přibývalo do statistik obou týmů. S přibývajícím časem pak přišla i vedoucí branka Vlků. V čase 51:52 překonal domácího brankáře a svoji třetí zápasovou trefu zaznamenal Brokeš. Osm minut před koncem šli hosté opět do vedení. Klid na led to však nepřineslo, naopak, po vzájemném souboji šel v 55. minutě na trestnou lavici na 2 + 2 minuty domácí Kerekanič a se stejným trestem hostující Homolka. V samotném závěru to již vypadalo, že Vlci těsné vedení udrží.

Závěr v prodloužení

Domácí však ve vypjatém konci, tři vteřiny před uplynutím hrací doby stav utkání srovnali na 3 : 3! Autorem branky byl Suvorov. Zápas tak šel do prodloužení. V něm pak byli šťastnější domácí, kteří v čase 64:17 vstřelili z hokejky Dvořáka vítěznou branku. Vlci tak z Nové Paky vezou pouze bod, i když ty tři byly zatraceně blízko.

BK Nová Paka : HC Vlci Jablonec 4 : 3 po prodloužení (0 : 0, 2 : 2, 1 : 1, 1 : 0)

Branky a nahrávky: 27. Nezbeda (Rozanov), 32. Komarov (Foester, Dvořák), 60. Suvorov (Hnik), 65. Dvořák (Suvorov) – 23. Brokeš (Hric, Mrkvička), 30. Brokeš, 52. Brokeš

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krofta,( Jelínek ), Pavlů, Bitman, Tržický, Abraham, Had, Mrkvička, Hric, Kačírek, Král, Brokeš, Homolka, Jursa, Hájek, Křepelka, Kulda, Bouřil. Trenér: Plíhal