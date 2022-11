Vlci s Jelínkem v brance ale nezačali vůbec špatně. V počátku čtvrté minuty nahrál Dušek mezi kruhy Kapičkovi a ten ranou z první propálil domácího gólmana a poslal Vlky do vedení. O šest minut později mohlo být ještě veseleji, když se před domácím brankářem objevil nekrytý Bouřil. Brankář Šorf ale dokázal jeho střelu krýt. Vzápětí jablonecké borce podržel při šanci domácích Jelínek, a protože v úvodní části již žádná branka nepadla, šlo se do kabin za vedení hostí.

Hned v úvodu druhé třetiny se ocitl ve výhodné pozici opět Kapička, tentokrát si ale domácí brankář s jeho střelou věděl rady. Jednobrankové vedení Vlků vydrželo do poloviny utkání, kdy se domácím podařilo vyrovnat na 1 : 1. Po tlaku a závaru před Jelínkem se podařilo dát gól Pinkasovi. Poté přišlo ještě několik šancí na obou stranách, skóre se však do konce druhé třetiny již nezměnilo a do kabin se šlo za stavu 1 : 1.

Třetí třetina se od začátku nesla ve znamení tlaku Příbrami Vlci se ale statečně bránili, dokázali bez úhony přestát i několik přesilových her. Odolávat dokázali až do 56. minuty, kdy se domácí po střele Pinkase dostali do vedení. Byl to Pinkasův druhý zásah v utkání. Vlci se snažili o vyrovnání, ale to se nedařilo. Čtyřicet vteřin před koncem si vzali jablonečtí oddychový čas, po něm šli do hry bez brankáře.

Do velké šance se pak při dorážce dostal Špaček, zblízka ale minul a zápas tak skončil těsným vítězstvím Příbrami. Vlci si ale za svůj výkon zaslouží velké uznání. Tentokrát již chyběla opravdu jen pověstná troška štěstí. Snad přijde ve středu při utkání v Bnátkách nad Jizerou. Doma pak Vlky uvidíme až v sobotu 26.11. v 18 hodin. Utkají se s pražskou Kobrou.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Odehráli jsme dobré utkání. Příbram je velice silný tým z přední části tabulky, kde moc bodů zatím neztratila. My jsme hráli velice zodpovědně dozadu, velmi nás podržel brankář Jelínek, který nastoupil po delší době. Bohužel, pět minut před koncem jsme dostali nešťastný gól. Ale před tím zvonily tři, čtyři góly na straně soupeře, které jsme mohli dát. Ty mohly rozhodnout v náš prospěch, ale nestalo se tak. Je to škoda, v Příbrami jsme k bodům měli blízko. Všichni dál pracujeme na tom, aby to bylo lepší. Máme na to, ale chybí nás výsledky. Ve středu 26. listopadu ještě hrajeme venku proti týmu Benátek. A potom v sobotu 29. listopadu už se zase konečně představíme doma a přivítáme Kobru Praha."

HC Baník Příbram - HC Vlci Jablonec 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 31. Pinkas (Patzelt), 56. Pinkas (Procházka, Furch) – 4. Kapička (Dušek, Jursa)

HC Baník Příbram: Šorf (Čech) – Saňa "A", R. Jelínek, Zdeněk, Zedek, Havlín, Patzelt – Káník, Kraus, Procházka, Šinágl, Furch, Pinkas, Dragoun "A", Gengel "C", Kafka, Eret, Hasman.

Trenér: Pavel Marek

HC Vlci Jablonec nad Nisou: J. Jelínek (Horák) – Špaček, Koutecký, Starý, Kollert, Pavlů "A" – Kačírek, Jursa, Maďar, Plíhal "C", Foerster, Dušek "A", Kapička, Folda, Brokeš, Bouřil.

Trenér: Jan Šuráň

Rozhodčí: Jílek – Jurak, Tuháček.

Diváci: 255