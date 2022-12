Vlci se snažili, bojovali, ovšem na domácí celek prostě nestačili. A tak skóre průběžně narůstalo až do konečné strašidelné „jedenáctky." V dresu Tábora v utkání jasně kraloval Endál, autor tří branek. Z Tábora si tak Vlci přivezli slušný příděl.

S letošním rokem se rozloučí ve středu 21. prosince v 18 hodin. Na domácí led vyjedou proti Chomutovu.

Trenér Jan Šuráň: "Potvrdilo se nám, že, pokud nehrajeme s takovým soupeřem na sto procent, tak se mu vyrovnat nemůžeme. Ale párkrát se nám to už taky povedlo. Gólmani se v půlce vystřídali. Chyběl nám Pavlů, což taky bylo na hře znát, jinak jsme byli kompletní. Za takového stavu je náročná atmosféra v kabině. Hráči si uvědomují, že tolik gólů dostat nechtějí. Uvědomují si, že, čím jich je víc, tím je to větší ostuda. A každý pak hraje taky o svoji čest. Atmosféra je strašná, nepřál bych to nikomu. Ve středu hrajeme doma velký zápas proti Chomutovu, to by mohl být pouták pro fanoušky. Chceme doma vyhrát, jako předminule. A hotovo!"

Hockey Club Tábor : HC Vlci Jablonec 11 : 0 (3 : 0, 4 : 0, 4 : 0)

Branky a nahrávky: 4. Severa (Milfait), 6. Bárta (Šulek), 14. Endál (Suchánek, Plášil), 25. Bárta (Matušík, Šulek), 26. Vlček (Dančišin), 29. Endál (Plášil, Matušík), 33. Endál (Severa, Milfait), 43. Dančišin (Kříž), 44. Šulek (Matušík, Endál), 47. Dančišin, 51. Endál (Matušík, Suchánek)

Hockey Club Tábor: Dvořák (Gába) – Plášil, Hubata, Suchánek, Krejčí, Černý (C), Kříž – Bárta, Matušík (A), Šulek – Severa, Milfait, Endál (A) – Hajič, Vlček, Dančišin – Chocholoušek, Zíb, Zayml

Trenér: Aleš Krátoška

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (27. Jelínek) – Kollert, Starý, Abraham, Had, Koutecký – Maďar, Kačírek, Bouřil, Dospěl, Špaček (A), Foerster, Jursa, Kapička (A), Folda, Brokeš

Trenér: Jan Šuráň