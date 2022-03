Třemi góly se na vítězství podílel čtvrtý nejlepší muž kanadského bodování soutěže Lukáš Kollman (40), jenž se s Deníkem den po zápase ohlédl nejen za finálovými duely, ale také za celou sezonou svého mužstva.

Jičín slaví obhajobu titulu. Po třech letech. Hattrickem o všem rozhodl Kollman

V neděli jste si na krk pověsili zlaté medaile a převzali krásnou vítěznou trofej. Lukáši věřil jste v něco podobného před týdnem, kdy jste ve finálové sérii prohrávali 0:2 na zápasy?

Popravdě nevěřil. První dva zápasy jsme hráli opravdu špatně, zejména první duel finálové série. K prvnímu utkání jsme bohužel přistoupili jako k zápasu základní části. Bezmyšlenkovitě jsme se tlačili pouze dopředu, aniž bychom mysleli na obranu. Soupeř hrál dobře střední pásmo a pouze čekal na naše chyby, které samozřejmě přišly. Zbytečné ztráty puku v útočném pásmu naší lehkovážností a následné smrtící brejky Turnova určily ráz prvních dvou utkání. Paradoxně nás první zápas stál asi nejvíce sil ze všech bitev finálové série.

Turnov se zaslouženě dostal do vedení 2:0 na zápasy, ale vám se povedl velkolepý obrat. Co podle vás rozhodlo o triumfu Jičína?

O obratu rozhodl třetí zápas série hraný před domácími fanoušky. Den před utkáním jsme měli trénink, kde jsme si řekli, že takhle se play off opravdu hrát nedá. Pokud něco nezměníme, nemáme šanci ve finále uspět. Do třetího zápasu jsme šli ze zabezpečené obrany, s vysokým nasazením a hráli jednoduše. Vyvarovali jsme se zbytečných chyb a duel za pomocí skvělých fanoušků doslova vydřeli. Byl jsem opravdu mile překvapený z naši předvedené hry.

Duel jste přitom rozhodli 17 vteřin před závěrečnou sirénou.

Je to tak. Zápas jsme rozhodli šťastnou trefou těsně před koncem utkání. Za předvedený výkon jsme si ten gól v závěru zasloužili. Poslední branka třetího klání byla zlomová a dle mého názoru rozhodla finálovou sérii. Od čtvrtého utkání jsme již byli lepším týmem a zaslouženě finále otočili v náš prospěch. Zejména ve čtvrtém finále jsme vyloženě dominovali. Na druhou stranu se dokáži vžít do kůže hráčů Turnova, když je vítězství tak blízko a po jedné tečované střele ze závěru utkání vlastně najednou strašně daleko. S psychikou týmu to udělá opravdu hodně.

Hokejisté Jičína slaví titul v Krajské lize Libereckého kraje.Zdroj: Roman Vlačiha

Rozhodnout jste výrazně pomohl i vy. Jak jste si užil závěrečný duel, ve kterém jste do branky soupeře nasázel tři góly?

Utkání jsem si opravdu užil. Stejně jako předchozí dvě. Pokud cítíte podporu diváků a mužstvu se daří, je to radost hrát hokej i v tomto věku a na této úrovni. Tři vstřelené góly bych nikterak nepřeceňoval. Stál jsem pouze ve správný čas na správném místě. Jediné, co bylo pozitivní, že jsem nepodcenil zakončení jako mnohokrát v mé kariéře (smích). Spoluhráče mám výborné, dobře bruslí, jsou chytří a výborní do kombinace. Poté člověku stačí pouze dobrý výběr místa a nepodcenit zakončení.

Jaký vlastně byl Turnov finálovým soupeřem?

Turnov je výborný soupeř a opravdu je radost proti nim hrát. Mají v mužstvu výborné individuality. Škoda, že takových soupeřů není v soutěži více. Pro mě je vždy lepší hrát s výbornými týmy vyrovnané zápasy i za předpokladu, že posbíráte více proher během sezony. Tohle tým motivuje a tak se i zákonitě zlepšujete. Nerad chodím do zápasu s pocitem, kdy případná prohra bude vnímána okolím jako ostuda.

Otočka soupeře a favorizovaný Hradec je v nesnázích

Dá se říci, že díky vašemu týmu žil celý Jičín hokejem? Přece jen návštěvy v aréně byly parádní a kulisa se vám také musela líbit.

Lukáš Kollman (vpravo)Zdroj: Roman VlačihaCelý Jičín asi ne (usmívá se). Zájem o hokej byl ale určitě na místní poměry výborný. Jinak naši fanoušci byli jako vždy naprosto skvělí. Spolu s hostujícími příznivci vytvořili naprosto parádní atmosféru. Je jedno, jakou hrajete soutěž, pokud máte za zády velké množství skvělých fanoušků, tak si nejen hokej, ale všechny sporty, jako sportovec mnohem více užijete.

Jičín na Liberecku získal už druhý titul. To vám tamní soutěž natolik sedí?

Já jsem u prvního titulu s kluky bohužel nebyl. Nevím, zda klubu působení v tomto regionu sedí, spíše by soutěži prospěla větší vyrovnanost týmů.

Kdo ve vašem týmu si zaslouží největší pochvalu a co jste říkal na střeleckou formu Jakuba Hladíka ze závěru sezony?

Tak Hláďa to byl démon celého play off. Taková střelecká potence je opravdu obdivuhodná. Klobouk dolů, jsem rád, že jsem u toho mohl ještě být. Jinak bych vyzdvihl všechny kluky z mužstva i ty, kteří do samotného finále nezasáhli. Všichni hráli opravdu skvěle, nechci jmenovat, nerad bych na někoho zapomněl. Hokej je prostě týmový sport.

Vám osobně je čtyřicet let. Plánujete s hokejem pokračovat? A bude to nadále v jičínských barvách?

Dobrá otázka. Je strašně těžké říci dost. Vždycky jsem sám sobě říkal, dokud alespoň trochu stačíš a jsi platný pro mužstvo, tak hraj. Letos už to bylo s mou výkonností hodně na hraně. Přesto, že jsem stále plný euforie po vítězné sérii, musím přiznat, že to byl můj poslední zápas kariéry. Mám před sebou nové výzvy, zejména v podobě očekávaného druhého přírůstku do rodiny. U hokeje bych rád zůstal, ale pouze jako pomocná ruka trenérům mládeže HC Jičín. S aktivním sportem samozřejmě nekončím. Například v boxu, kterému se věnuji mimo led, mám v plánu pokračovat (směje se).

Za sebou máte řadu štací. Nová Paka, Vrchlabí, Dvůr Králové nad Labem… Na které působení vzpomínáte nejradši a jaké momenty považujete za vrchol kariéry?

Samozřejmě Jičín byl pro mě vždy srdcová záležitost a ne jen kvůli tomu, že jsem se zde narodil. Vždy tu byla super parta kluků a super trenéři. Velmi rád také vzpomínám na Dvůr Králové nad Labem. Skvělí fanoušci, skvělí spoluhráči, bezvadný trenér a vedení mužstva. Postup s Rodosem do druhé ligy byl pro mě super zážitek. Vrcholem kariéry ale byla výhra titulu s HC Jičín v Královéhradeckém kraji. Soutěž měla dle mého názoru perfektní úroveň a ovládnout ji, to bylo za mě top.

V druholigovém finále vyrovnáno. Rodos ztratil náskok ve čtvrtém duelu i v sérii

Aktuální sezona tedy pro vás aktivně skončila. Plánujete za hokejem vyrazit na soutěže, které se ještě hrají?

Určuje plánuji. V hledáčku mám zápasy boleslavského dorostu a juniorky, když to půjde, vyrazím se podívat i na sobotní zápas finále druhé ligy do Dvora Králové nad Labem.

Kdo je pro vás například největším favoritem na extraligový titul a komu budete sám fandit?

Pro mě je největším favoritem letos Sparta. Samozřejmě budu fandit Mladé Boleslavi a také držet palce Liberci.