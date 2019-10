A i když to byl tvrdý duel, zbylo v něm místo i pro fair play sportovní chování. Potvrdil to trenér jabloneckých Vlků Karel Hornický.

„Za obrovské plus tohoto utkání považuji chování domácího hráče Valáška, který za stavu 2:1 pro nás, v rozhodující fázi druhé třetiny, projevil super fair play chování. Domácí na konci třetiny měli tlak. My jsme dostali za vyhození kotouče dvě minuty. A právě Valášek přiznal, že kotouč jsme nevyhodili my, ale tečoval ho on. A rozhodčí verdikt odvolal. Hned po zápase jsem mu šel poděkovat. Valáška znám, když hrál v Liberci a když jsem já působil jako vedoucí u juniorky. Už v tu dobu jsem si o něm myslel, že je to velmi férový kluk. Klobouk dolů, když domácí hráč za nepříznivého stavu pro jeho tým, který má šanci na to hrát přesilovku, se sám přizná. To je opravdu ohromné fair play gesto," řekl Hornický.