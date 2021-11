Jak bude utkání probíhat, to byla otázka Obě předchozí střetnutí skončila vítězstvím domácích. A pokaždé s brankovou úrodou: první zápas v Mostě 8: 3 a utkání v Jablonci 9 : 4 pro domácí.

BRANEK JAKO MÁKU

A branková úroda to byla i tentokrát! Začali Lvi, kteří po minutě hry šli do vedení a vypadalo to, že převaha bude opět u domácích. Ale nebylo to tak, i když …. V 10. minutě Vlci vyrovnali na 1 : 1. Přesně mířil Hájek. O minutu později dal branku Most na 2: 1 a v 16. minutě Lvi přidali další. Jenže Vlci kontrují minutu poté. Plíhal snížil na 3 : 2. A minutu nato je srovnáno po trefě Jursy. Do kabin tak šly týmy po první třetině za stavu 3 : 3. Jestli že si domácí Lvi spílali za promrhaný náskok v první části, tak to, co je čekalo v druhé, rozhodně nečekali, stejně jako téměř dvě stovky diváků. V nástupu do druhé třetiny sice přišla šance domácích a Královi v jablonecké brance pomohla tyčka. Do sítě se ale poté trefili Vlci. A v pěkném kvapíku. 27. minuta Petr Král 4 : 3, 31. minuta Abrahám v přesilovce pět proti třem na 5 : 3. O minutu později v pokračující přesilovce dal Hájek na 6 : 3. A tím to nekončilo. Krásná kombinace po ose Hric – Patzeld a zakončující Plíhal zvýšil na 7 : 3. A to druhá třetina ještě nekončila. V čase 39:08 přidali Vlci další branku. Matěj Hájek završil svůj hattrick.

DIVOČINA AŽ DO KONCE

Lvi ještě v téže minutě snížili, do kabin se šlo za stavu 4 : 8! Pěkná divočina. A to zdaleka nebylo ještě všechno. Nebyli by to jablonečtí Vlci, aby ze zápasu neudělali drama. Jestliže v jejich moci byla druhá třetina, pak tu třetí přepustili domácím Lvům. A drama tak bylo až do závěrečného hvizdu. Lvi nabudila branka v závěru druhé třetiny, a tak vlítli do poslední s novou vervou. A výsledek snahy se ukázal brzy. Ve 46. minutě domácí snížili přesnou střelou Havlůje. Dvě minuty na to přidal Písařík další zásah do branky Vlků. A drama bylo na světě. Na ledě byl k vidění boj o každý kotouč. A štěstí se klonilo ke Lvům. V 55. byl stav již jen o gól. Ale Vlci bojovali jako správná vlčí smečka, přečkali i závěrečný závar před vlastní brankou, když domácí vsadili na hru bez brankáře.

TŘI BODY SI PŘIVEZLI! A TEĎ NA HRONOV!

Vlci těsný náskok uhájili a z Mostu si přivezli velmi důležité a nečekané vítězství po tvrdé brankové přestřelce, která často k vidění nebývá.

A hned v neděli 21. 11. mimořádně od 16 hodin se Vlci doma utkají v odloženém utkání s Hronovem. Přijďte jim fandit! Hronovu se totiž daří, bude to těžký soupeř!

Mostečtí lvi : HC Vlci Jablonec 7 : 8 ( 3 : 3, 1 : 5, 3 : 0 )

Branky a nahrávky: 2. Drašar (Mical, Šimeček), 11. Böhm (Kýhos), 16. Mical (Šimeček, Drašar), 40. Böhm (Bakrlík), 46. Havlůj (Nedrda, Procházka), 48. Písařík (Procházka, Havlík), 55. Procházka (Písařík, Urbánek) – 10. Hájek (Brokeš), 17. Plíhal (Bouřil), 18. Jursa (Hájek), 27. Král (Hájek, Jursa), 31. Abrahám (Brokeš, Hric), 32. Hájek (Brokeš, Abrahám), 36. Plíhal (Hric, Patzelt), 40. Hájek (Král)

MOSTEČTÍ LVI: Hosnedl (Kovařík) – Havlůj (C), Urbánek, Nedrda (A), Havlík D, Šesták, Hoffmann, Havlík M – Stříbrný, Písařík, Procházka – Drašar, Šimeček, Mical – Bakrlík, Kýhos, Böhm (A) – Dohnal. Trenér: Vladimír Machulda

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Král (Jelínek) – Kuld, Tržický, Charvát, Pavlů (A), Abrahám, Had, Patzelt, Pilek – Brokeš(C), Jursa, Plíhal – Král, Homolka (A), Hric – Bajer, Bouřil, Hájek. Trenér: Tomáš Plíhal

Rozhodčí: Battěk – Hradil, Thum