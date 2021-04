Liberec začal aktivněji a první vyloženou šanci měl Rychlovský, který ale sám před Salákem neuspěl. Ještě blíž ke gólu byl obránce Derner, po jehož střele zazvonila tyčka sparťanské branky. Na opačné straně zahrozil Tomášek, jehož ránu vyrazil Kváča maskou.

Na začátku poslední minuty první třetiny se Horák uvolnil přes obránce Vitáska, přihrál před branku, kde číhal Michal Řepík, který usměrnil kotouč za Kváčova záda. Gól do šatny tak přihrál Spartě vedení 1:0.

„Nezaměřili jsme se jen na obranu, ale na všechno. Na Spartě je menší kluziště, takže hru musíme zjednodušit a hrát co nejméně času u nás. U gólu to byla moje chyba, že jsem Řepíka před bránou nepohlídal. Zametl to mezi nohy, ale před námi je ještě čtyřicet minut,“ řekl o přestávce liberecký obránce Ronald Knot.

Zkraje druhé části hrála Sparta přesilovku, ale paradoxně při vlastním oslabení v situaci dvou na jednoho střílel Musil. Salák schoval puk do lapačky. Pro domácí mohlo být ještě lépe, kdyby Zikmund zužitkoval přečíslení, ale sparťanský útočník netrefil libereckou svatyni. A tak přišel trest.

Gríger si počínal důrazně u mantinelu, posunul touš Adamu Najmanovi do prostoru slotu a hostující mladíček vyrovnal na 1:1. Hned vzápětí si mohli Pražané vzít ztracené vedení zpět, ovšem krásnou kombinaci gólově nezakončil Sobotka.

„Liberec trochu přidal, začal víc bruslit. Bylo tam i více osobních soubojů. Je to nepříjemné, ale my musíme na to zareagovat. Přesilovky nějaké byly, šance jsme si vytvořili, ale bohužel to tam nepadlo. Stav je 1:1 a rozhodne se ve třetí třetině,“ předeslal o druhé pauze obránce Sparty David Němeček.

Bílí Tygři měli dobrý vstup do třetí dvacetiminutovky. Jelínek přihrál na druhou stranu útočného pásma na Dernera, který vylákal Saláka z branky a Jaroslav Vlach následně dorazil do odkryté klece. Sparta si při dalším zakládání útoku nepočínala jistě, u modré čáry sebral puk Pavlík a z kruhu pak přesně vystřelil Jakub Rychlovský, který poslal svůj tým do dvoubrankového vedení.

Severočeši byli nadále při chuti a využili toho, že Sparta musela otevřít hru. Do rozhozené defenzivy podnikl výpad Špaček, jehož pas zhodnotil Jaroslav Vlach. Liberecký útočník v závěrečné minutě při přesilovce čtyři na tři dokonal hattrick přesnou střelou pod víko. Liberec tak první semifinále vyhrál 5:1.

„Jsem šťastný, že jsem pomohl týmu k vítězství. Máme první bod, a to je nejdůležitější. Měli jsme dobré střídání, Jelínek přihrál na Dernera a já už jsem se snažil najít puk a se štěstím jsem to tam protlačil. Základ je dobrý pohyb a dobře bruslit. My jsme skvěle forčekovali a musíme si to přenést do dalších zápasů,“ velí autor hattricku Jaroslav Vlach.

Semifinále play-off Tipsport extraligy – 1. zápas

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)

Branky a asistence: 20. Řepík (Horák, Sobotka) – 33. Najman (Gríger), 42. Vlach (Derner, Jelínek), 49. Rychlovský (R. Pavlík), 55. Vlach (Špaček, Jelínek), 60. Vlach (Birner, Lenc). Rozhodčí: Šír, Kika – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Hráno bez diváků. Stav série: 0:1.

Sestavy

HC Sparta Praha: Salák (Machovský) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka, M. Jandus – Sobotka, Horák, Řepík – Buchtele, Tomášek, Forman – Rousek, Pech, Zikmund – Dvořáček, Sukeľ, Kudrna. Trenéři: Hořava a Jandač.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner , A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek, D. Špaček – Rychlovský, Šír, R. Pavlík. Trenér: Augusta.