Tým Vlků, pod vedením trenéra Jana Šuráně, potřebuje co nejrychleji začít sbírat body. A to nejlépe v každém utkání, které je v novém roce čeká.

Jablonečtí fanoušci si vůbec nepřipouštějí, že by mohli o druhou ligu přijít. A ani Vlkům by se to příliš nelíbilo. Vedoucí Letňany budou po vánoční pauze hodně velkým soustem. Ale každý tým je hratelný.

Zkušený Lukáš Abraham, velká opora týmu, k zápasu řekl: "Letňany patří bez diskuze s nejlepším týmům druhé ligy. Mají skvělé přesilové hry, jednotlivci jsou schopni rozhodnout zápas, mají výborného golmana, dokážou reagovat na vývoj zápasu a tak bych mohl pokračovat dále. My se pokusíme využít menších rozměrů domácího hřiště a soupeři hru kouskovat a znepříjemnit. Pokud se vyvarujeme faulů, tak můžeme odehrát vyrovnaný zápas."