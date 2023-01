Domácí celek působil jistějším dojmem a v deváté minutě při početní výhodě šel do vedení. O necelých pět minut později pak přidaly Klatovy druhý gól a stav 2 : 0 pak svítil na ukazateli při odchodu do kabin po první třetině.

Řisuty dohrávaly bez brankáře. Vlci rozhodli v poslední třetině

A tento stav se pak změnil hned v úvodní minutě druhé části hry, když Klatovy zastihly jabloneckou obranu ještě nepřipravenou, s myšlenkami v šatně a zvýšily na 3 : 0. Inkasovaná branka přeci jen Vlky probrala, dostávali se více do hry a ve 26. minutě dokázali Špačkem snížit. Branka hosty povzbudila, vypracovali si i další šance, avšak bez úspěšného zakončení. Byly to tedy opět Klatovy, kdo se zapsal do změny stavu a ve třicáté sedmé minutě přidaly Langem čtvrtou branku do sítě Vlků. Do konce druhé třetiny se pak již skóre nezměnilo.

Definitivu tedy měla přinést závěrečná třetina, kde se dal očekávat vyrovnaný souboj. Úvodní snahu hostů o změnu stavu dokázali domácí rychle utlumit, s postupem času hru stále více kontrolovali a snažili se Vlky do ničeho nepouštět. A těm na vytvoření tlaku na klatovské scházeli síly. V 54. minutě přišlo vyloučení Klatov, Vlci si vybrali oddechový čas a šli do hry bez gólmana - šest proti čtyřem s myšlenkou na možný zvrat, na změnu stavu. A ta přišla, když se trefil Švík a přesilovku tak Vlci využili. Neuvěřitelný závěr pokračoval ve stejném ději – Vlci bez gólmana, tlak, na jeho konci Pavlů a rozdíl skóre je již pouze jednobrankový! Čas 56: 50 , stav 4 : 3 a domácí se báli o výsledek! Ten se jim nakonec podařilo pojistit trefou z hole Beránka v čase 59:32.

Naděje vydržela jen třetinu. Potom Vlci tvrdě inkasovali K. O.

Vlci ale, po nemastném, neslaném výkonu v průběhu zápasu, dokázali předvést neskutečný závěr, když vstřelil dvě branky při riskantní hře bez brankáře! Domácí si nakonec vítězství uhájili, ale byli hodně napnutí až do závěrečného hvizdu rozhodčích.

SHC Klatovy : HC Vlci Jablonec nad Nisou 5 : 3 (2 : 0, 2 : 1 , 1 : 2)

Branky a nahrávky: 9. Ženíšek (Walter, Houfek), 14. Kremláček (Kvasnička, Ženíšek), 21. Kvasnička (Beránek, Walter), 37. Lang (Beránek, Kremláček), 60. Beránek (Lang, Beníšek) – 26. Špaček (Abraham, Foerster), 56. Švík (Abraham, Strnad), 57. Pavlů (Abraham)

SHC Klatovy: Kolář K. (Čech K.) – Kremláček, Houfek (C), Pánek, Vajner, Kovařík, Walter (A), Šilhán – Kaiser, Čech D., Beníšek, Lang, Beránek, Matoušek, Kolář F., Kvasnička, Ženíšek (A), Prokop. Trenér: Michal Straka

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Starý, Kollert, Duschka, Abraham, Had, Meisel, Pavlů (C) – Špaček (A), Kačírek, Brokeš (A), Strnad, Jursa, Foerster, Maďar, Švík. Trenér: Jan Šuráň

Rozhodčí: Battěk –