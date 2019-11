Vlci vyrazili k dalšímu utkání II. hokejové ligy do Mostu. A moc jim nikdo nevěřil, že by přivezli tři body. Ovšem, kdo si na ně vsadil, tak udělal dobře. Vlci vlítli na mostecké Lvy od samého začátku s obrovskou zarputilostí, bruslili, pohybovali se na ledě, přesně tak, jak to mělo být i v předchozích zápasech.

Dvě třetiny šancí zúročili a přeměnili v branku. Obránci od modré posílali puky na bránu, další hráči byli před bránou, v brankovém prostoru měli volné hokejky a mohli odražené puky vracet hned do branky. „Konečně se to sešlo a kluci pochopili, že, když budou bruslit, zjednoduší hru a nebudou ji zbytečně natahovat, dají si přihrávku na rozjetého hráče a ten mu to vrátí…tak si budou vytvářet šance,“ okomentoval úspěšný zápas trenér Vlků Karel Hornický.

Ale na samém začátku se mohl vývoj zápasu otočit na stranu domácích. V prvních deseti minutách, než dali Vlci dvě branky, tak je velmi podržel brankář Jelínek. Jemu také tento zápas v rozhodujících momentech velmi vyšel. A když na ukazateli svítilo 0:4 pro hosty, tak hrozilo, že Vlci usnou na vavřínech a budou si myslet, že už je vyhráno.

„Most nám ale hned ukázal, že hotovo není a na začátku druhé třetiny nám dali branku. My jsme do ní vstoupili trochu vlažně. Ale kluci naštěstí dokázali rychle zareagovat, znovu začali bruslit, dávat si jednoduché přihrávky, dostávat se před branku soupeře a dávat branky,“ řekl k vývoji utkání spokojený kouč.

Jablonečtí rychle pochopili, že 4:0 pro ně ještě není hotový výsledek. Probudili se velmi brzo. Střídačka žila, hráči se hecovali, pomáhali si.„Po zápase byla atmosféra vůbec výborná, protože takové vítězství nečekal nikdo. A když už jsme dali pátý, šestý gól, tak soupeř už většinou rezignuje a nebaví ho to, je odevzdaný svému osudu,“ dodal Hornický.

Vlci oplatili Mostu takové pocity, jaké oni zažili v prvním kole na mosteckém ledě. Tak schytali nášup 10:3. V takové se pozici se tentokrát ocitli domácí Lvi.

Jablonec tentokrát nehrál agresivní napadání. Vlci napadali, ale, když už měl soupeř zpracovaný puk, tak už za ním nešli a pět hráčů bylo před pukem v obranné činnosti. „To bylo úžasné, že jsme konečně docílili i obrannou hru a všechno, co k tomu patří. Byl to zápas, ve kterém fungovalo všechno, co k tomu patří a co jsem jim stále říkal,“ dodal trenér.

Tomáš Plíhal: „Tentokrát to probíhalo jednoznačně. Měli jsme dobrý nástup. Z šancí, ze kterých jsme v minulých zápasech branky nedávali, tak teď nám to tam všechno spadlo. Byl to asi nějaký šťastný den. Nikdo nečekal, že dáme deset gólů. Byli bychom rádi, i když bychom vyhráli jen 1:0.“

Nejzkušenější hráč týmu rád ostatním Vlkům poradí. „Některým mladým klukům chybí hlavně pohyb, bruslení a zápal pro hru. Jdou si na led jen tak zahrát. I v tréninku musí jet naplno a ne postávat a sem tam se vozit. Takhle by to vypadat nemělo. A to u některých je. Když to vidím, tak jim to řeknu a rád jim poradím, jak to hrát. Teď nás čeká doma Trutnov, musíme hrát zase tak, abychom vyhráli.“

Vlci se na domácí led těší. Konečně splnili slibované překvapení, i když na ledě soupeře. Ale jsou rozhodnutí deklasovat i soupeře z Krkonoš. Přijďte se podívat, zda svoje předsevzetí splní. Utkání se hraje v sobotu 30. listopadu od 18 hodin na jabloneckém ledě.

Mostečtí Lvi – HC Vlci Jablonec 1:10

Třetiny: 0:4, 1:4, 0:2

Branky a nahrávky: 29. Čmolík (Nedrda) – 4. Pavlů (Miškovský, Maďar), 10. Maďar, 14. Jursa (Tržický), 18. Pavlů (Maďar, Plíhal), 23. Král (Pulec, Homolka), 24. Miškovský (Pavlů, Maďar), 28. Bouřil (Pilař, Homolka), 34. Miškovský (Pavlů, Plíhal), 55. Plíhal (Pavlů, Miškovský), 57. Kačírek (Jursa)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Mašek) – Čechura,Pavlů (C), Pilař, Krejsa, Pulec,Tržický –, Maďar (A), Plíhal, Miškovský - Jursa,Kačírek,Bouřil – Král, Homolka, Gecko – Kotyza . Trenér: Karel Hornický