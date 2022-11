Po vysoké domácí prohře s Děčínem cestovali jablonečtí hokejisté na led v tabulce lépe postaveného Mostu. Zápas začali lépe domácí Lvi, lépe bruslili, byli důraznější a v osmé minutě šli do vedení. I potom měli několik šancí, ty měli ale i Vlci, a tak bylo utkání s přibývajícím časem stále vyrovnanější. Těsně před odchodem do kabin na první přestávku se ale povedlo domácím přidat druhý gól a s Vlky to nevypadalo moc dobře.

Jenže druhá třetina byla o něčem jiném. Lvi, ukolébaní dvoubrankovým vedením, polevili a hosté naopak zlepšili svoji hru. A byli za to odměněni ve 26. minutě, kdy chyby domácích beků využil Jursa a snížil. O pět minut později bylo srovnáno, když úspěšným střelcem hostí byl Brokeš. A téměř po vhazování se skóre zápasu otočilo! Po přihrávce od Kapičky probruslil domácí obranou opět Jursa a poslal Vlky do vedení! Domácí si poté vzali oddechový čas a hned po jeho uplynutím stav zápasu srovnali. Na ledě se bojovalo a před odchodem do kabin se podařilo domácím jít opět do vedení, střelcem byl Písařík.

V domácí kabině pak asi domluva trenérů pokračovala, protože v úvodu třetí části hry zvýšili své vedení po akci posily z litvínovské juniorky Slavíka. Vlci se však nevzdávali, bojovali a tentokrát byli v zápase i přesní v koncovce. Ve 46. minutě domácího brankáře Hosnedla překonal Patrik Moravec a naděje Vlků stále žily. Ty vzaly definitivně za své v čase 57:54, když na 6 : 4 zvýšil Procházka. Jenže nevzaly!

Vlci poté zkusili hru bez gólmana a Michal Kapička využil chyby domácího brankáře a snížil na rozdíl jedné branky. Na vyrovnání pak již ale nezbyl čas. Vlci tentokrát odehráli velmi dobrý zápas, dřeli, bojovali, byli úspěšní i střelecky, minimálně bod by byl zasloužený. Bohužel, nevyšlo to.

I k dalšímu utkání zajíždějí jablonečtí hokejisté na led soupeře, tentokrát do Slaného, kde se postaví proti Řisutům. Pokud navážou Vlci na svůj dnešní výkon, měli by si vézt od posledního celku tabulky tři body.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Zasloužili jsme si bod. Soupeř hrál velice kvalitně. Náš výkon byl ale tak dobrý, i když jsme dostali šest gólů, bohužel, některé byly nešťastné. Je to ale pro nás pozitivní vjezd do dalších utkání. Teď se nám v několika zápasech nedařilo. Věřím, že už se teď budeme prezentovat jen líp. Čeká nás několik utkání venku, jedeme do Řisut, pak do Příbrami a ještě do Benátek. A doma se chceme objevit na ledě už v lepší formě. Bude to v sobotu 26. listopadu od 18 hodin proti Kobře Praha."

Mostečtí Lvi : HC Vlci Jablonec 6 : 5 (2 : 0 , 2 : 3 , 2 : 2)

Branky a nahrávky: 8. Zdeněk (Havlůj), 20. Procházka (Urban, Steinocher), 32. Procházka (Smolka, Písařík), 40. Písařík (Smolka), 44. Slavík (Vopat), 58. Procházka (Písařík, Urban) – 26. Jursa (Had, Bouřil), 31. Brokeš (Foerster, Had), 32. Jursa (Kapička), 46. Maďar (Jursa), 59. Kapička (Maďar, Forster)

MOSTEČTÍ LVI: Hosnedl (Kubík) – Steinocher, Havlůj (C), Kroupa, Urban, Hora, Bystřický – Drašar, Zdeněk, Böhm (c) – Smolka, Písařík, Procházka – Slavík, Vopat, Bednařík – Mical, Nedrda

Trenér: Vladimír Kýhos, Petr Rosol

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Krátký (Horák) – Kollert, Filip, Starý, Had, Pavlů (A) – Folda, Jursa, Maďar – Špaček (C), Foerster, Kačírek -Kapička, Jakubec, Brokeš (A) – Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

Rozhodčí: Valda – Kurtin, Beneš

Diváci: 310