Do konce první části bylo srovnáno! Maďar vybojoval kotouč na levém kruhu a přesnou střelou nedal brankáři hostí šanci. Vlci tak překvapivě drželi s favoritem krok a k vidění byl opravdu pěkný hokej. A ten pokračoval i ve druhé třetině. Vlkům scházelo trochu střeleckého štěstí. Jejich možnosti zůstaly nevyužité, když Kapičku i Foerstra vychytal gólman hostí. A tak opět platilo staré „nedáš – dostaneš“.

Kostourek je ve 27. minutě poslal do vedení. Do konce druhé třetiny se pak již stav nezměnil, i když šance byly k vidění na obou stranách. Na ledě to rozhodně nevypadalo, že by mezi oběma mužstvy měl být výrazný rozdíl v postavení v tabulce.

V Táboře Vlci neuspěli. V kabině bylo hodně dusno. Proti Chomutovu zaberou

Ve stejném duchu pak probíhala i závěrečná část zápasu. Tempo sice trochu pokleslo, stále byl k vidění kvalitní hokej. Vlkům se v něm však nedařilo srovnat stav, a tak se před koncem zápasu chystali ke hře bez brankáře. Tomu předcházelo vhazování před domácím brankářem- Piráti vhazování vyhráli a po rychlé, secvičené kombinaci pálil přesně Lukeš a vzal tak domácím naději na případné vyrovnání a zisk alespoň jednoho bodu.

Za předvedený výkon by si ho Vlci určitě zasloužili a ukázali tak, že jsou schopní odehrát kvalitní zápas s každým soupeřem.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Do utkání jsme vstoupili velice dobře. Celkově dnes jsme špatně nehráli. Vytvářeli jsme si šance, dvě tutové jsme nedali. Soupeř dal, bohužel, pod stromek víc.

V dalším zápase pak Vlky uvidíme až 4. ledna. Hostí na svém ledě vedoucí celek druhé ligy – Letňany. Fanoušci věří, že předvedou stejně kvalitní výkon a budou Letňanům rovnocenným soupeřem. Jsem s výkonem hráčů a celého týmu spoojený. Do vánoční pauzy vstupujeme kvalitním výkonem. Trénujemedál, to nejde úplně přestat. První víkend v lednu už hrajeme mistrák."

HC Vlci Jablonec : Piráti Chomutov 2 : 4 (2 : 2 , 0 : 1 , 0 : 1)

Branky a nahrávky: 2. Brokeš (Koutecký), 17. Maďar – 2. Hübl (Lukeš), 10. Lukeš (Hübl, Chrpa), 27. Kostourek, 60. Lukeš (Váchal, Hübl)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: T. Horák (Leško) – Abraham, Koutecký, Starý, Had, Pavlů – Kačírek, Špaček, Maďar – Brokeš, Foerster, Jursa – Švík, Folda, Kapička – Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

Piráti Chomutov: A. Horák (Tuček) – Seemann, Hynek, Žižka, Váchal, Filip – Lukeš, Hübl, Chrpa – Kostourek, Koblížek, Mála – Zajíček, Veselý, Ekrt – Mežnar, Vostiňák

Trenér: Kamil Koláček

Rozhodčí: Bernar – Brož, Hofman